Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Dupla Sena 3032 A Dupla Sena 3032 teve suas duas extrações realizadas nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As combinações já podem ser conferidas; o rateio de cada sorteio continua em apuração pela Caixa. 1 1º sorteio:1º sorteio: 26 – 46 – 43 – 47 – 09 – 41 2º sorteio: 39 – 37 – 09 – 13 – 35 – 49 .

2 As duas extrações foram realizadas às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio das faixas de 6, 5, 4 e 3 acertos nos dois sorteios: a confirmar.

A Dupla Sena 3032 teve suas duas extrações realizadas nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As combinações já podem ser conferidas; o rateio de cada sorteio continua em apuração pela Caixa.

Dezenas sorteadas nos dois sorteios

A Dupla Sena realiza duas extrações por concurso. No concurso 3032, as combinações foram:

1º sorteio: 26 – 46 – 43 – 47 – 09 – 41

2º sorteio: 39 – 37 – 09 – 13 – 35 – 49

Resultado da Dupla Sena 3032: confira os dois sorteios e o prêmio estimado de R$ 13 milhões

Rateio do concurso 3032

A Caixa ainda não havia divulgado a apuração completa do rateio no momento da preparação desta matéria. Os dados estão separados por extração:

1º sorteio — 6 acertos (sena): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 1º sorteio — 5 acertos (quina): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 1º sorteio — 4 acertos (quadra): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 1º sorteio — 3 acertos (terno): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 2º sorteio — 6 acertos (sena): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 2º sorteio — 5 acertos (quina): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 2º sorteio — 4 acertos (quadra): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 2º sorteio — 3 acertos (terno): [A CONFIRMAR].

Próximo concurso

O próximo sorteio será o 3033, previsto para segunda-feira, 16 de novembro. O jogador pode registrar a aposta em uma lotérica ou pela Loterias Online da Caixa, até as 20h, conforme o calendário informado.

Histórico recente da Dupla Sena

3032 (sexta-feira, 13/11): 1º sorteio [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX]; 2º sorteio [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX]; rateio a confirmar.

1º sorteio [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX]; 2º sorteio [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX] — [XX]; rateio a confirmar. 3031 (quarta-feira, 11/11): 1º sorteio 13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28; 2º sorteio 03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37. Não houve ganhador com seis acertos. No primeiro sorteio, 14 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 9.830,73; no segundo, 22 apostas ganharam R$ 5.630,33 cada nessa faixa.

Consulte os resultados na página oficial da Dupla Sena.

Como resgatar o prêmio

O material informa que valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgate é de 90 dias; depois, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. O fato de haver duas extrações não elimina os riscos da aposta.