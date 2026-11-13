Portal UAI · Loterias Resumo do concurso +Milionária 407 A +Milionária 407 foi sorteada nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As seis dezenas e os dois trevos já podem ser consultados, enquanto a Caixa Econômica Federal conclui a apuração do rateio. 1 Dezenas:Dezenas: 50 – 22 – 25 – 26 – 09 – 28 Trevos: 2 e 3 .

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio das faixas de premiação: a confirmar pela Caixa; estimativa anunciada para o concurso era de R$ 115 milhões.

A +Milionária 407 foi sorteada nesta sexta-feira (13/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As seis dezenas e os dois trevos já podem ser consultados, enquanto a Caixa Econômica Federal conclui a apuração do rateio.

Dezenas e trevos sorteados na +Milionária 407

A combinação do concurso foi formada por seis números e dois trevos:

Dezenas: 50 – 22 – 25 – 26 – 09 – 28

Trevos: 2 e 3

Resultado da +Milionária 407: confira as dezenas e os trevos do sorteio de R$ 115 milhões

Rateio do concurso 407

A Caixa ainda não havia concluído a divulgação do rateio no momento da preparação desta matéria. Os valores e o número de apostas premiadas precisam ser confirmados em cada faixa:

6 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 6 acertos + 1 trevo ou nenhum: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 5 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 5 acertos + 1 trevo ou nenhum: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 4 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 4 acertos + 1 trevo ou nenhum: [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 3 acertos + 2 trevos: [A CONFIRMAR].

A estimativa de prêmio divulgada para o concurso era de R$ 115 milhões. O valor efetivamente pago depende do resultado e do rateio oficial.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso será o 408, previsto para quarta-feira, 18 de novembro. As apostas podem ser registradas em lotéricas ou pela Loterias Online da Caixa, até as 20h, de acordo com o calendário informado no material.

Histórico recente da +Milionária

407 (sexta-feira, 13/11): dezenas e trevos [A CONFIRMAR]; rateio em apuração.

dezenas e trevos [A CONFIRMAR]; rateio em apuração. 406 (quarta-feira, 11/11): 03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42; trevos 3 e 5. Não houve ganhador da faixa principal. Quatro apostas fizeram cinco acertos e dois trevos, com R$ 114.065,83 cada; 18 apostas receberam R$ 11.265,76 na faixa de cinco acertos com um ou nenhum trevo.

O material informa que a modalidade passou a ter sorteios às sextas-feiras após alteração de calendário em outubro de 2026. O histórico pode ser consultado na página oficial da +Milionária.

Como resgatar o prêmio

Conforme as informações fornecidas, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o resgate é feito exclusivamente em agências, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para prêmios superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgate é de 90 dias; depois disso, o valor é destinado ao FIES.

Jogue com responsabilidade. Um prêmio estimado elevado não altera as chances matemáticas da aposta.