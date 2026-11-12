UAI Resumo do concurso DIA DE SORTE 1346 Dia de Sorte 1346 sorteia R$ 300 mil nesta quinta-feira, 12/11, às 21h. O Mês da Sorte também faz parte da disputa. 1 R$ 300 mil em jogo — prêmio acumulado após o concurso 1345 não registrar ganhador na faixa principal.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 R$ 2,50, em lotéricas ou no Apostas até as 20h. Jogo mínimo de 7 números e um Mês da Sorte por, em lotéricas ou no portal Loterias Caixa

O Dia de Sorte 1346 será sorteado nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 300 mil. No concurso anterior, ninguém acertou a combinação principal, formada por sete dezenas e um Mês da Sorte. A seguir, veja os números da última extração, como funciona a modalidade e até que horário é possível registrar uma aposta.

Resultado do concurso 1345

No concurso 1345, realizado na quarta-feira (11), foram sorteados os números 06 — 10 — 13 — 17 — 20 — 22 — 29. O Mês da Sorte foi Janeiro. Não houve ganhador na faixa principal.

Segundo os dados fornecidos para esta edição, 40 apostas acertaram seis números e receberam R$ 2.004,97 cada. Na faixa de cinco acertos, mil apostas ganharam R$ 25,00. Outras 11.130 apostas fizeram quatro pontos, com prêmio de R$ 5,00; 24.444 acertaram o Mês da Sorte e receberam R$ 2,50.

Horário e transmissão

O sorteio do concurso 1346 está marcado para 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A extração terá transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. O resultado será publicado na página oficial do Dia de Sorte.

Como jogar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de sete a 15 números entre 1 e 31 e também seleciona um dos 12 meses do ano. Para ganhar na faixa principal, é necessário acertar as sete dezenas e o Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50.

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online, até as 19h desta quinta-feira. A Surpresinha permite deixar a escolha das dezenas a cargo do sistema.

Faixas de premiação

O Dia de Sorte contempla as faixas de sete, seis, cinco e quatro acertos, além da faixa do Mês da Sorte. Os valores variam conforme a faixa e as regras de distribuição; no concurso anterior, quatro acertos pagaram R$ 5,00 e o Mês da Sorte pagou R$ 2,50.

Histórico recente do Dia de Sorte

1345 (11/11): 06 — 10 — 13 — 17 — 20 — 22 — 29; Mês: Janeiro; acumulou.

06 — 10 — 13 — 17 — 20 — 22 — 29; Mês: Janeiro; acumulou. 1344 (10/11): 01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26; Mês: Março; três ganhadores online, R$ 1.474.261,91 cada.

01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26; Mês: Março; três ganhadores online, R$ 1.474.261,91 cada. 1343 (09/11): 02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25; Mês: Outubro; acumulou.

02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25; Mês: Outubro; acumulou. 1342 (08/11): 06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28; Mês: Janeiro; acumulou.

06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28; Mês: Janeiro; acumulou. 1341 (06/11): 05 — 14 — 17 — 20 — 22 — 25 — 29; Mês: Maio; acumulou.

Consulte os resultados na página oficial do Dia de Sorte.

Resgate do prêmio

O ganhador tem 90 dias corridos, contados da data do sorteio, para solicitar o prêmio. O comprovante original deve ser preservado. O local de pagamento varia conforme o valor; consulte as regras e os documentos exigidos nos canais oficiais da Caixa.

Jogue com responsabilidade. Não utilize dinheiro reservado para contas, alimentação ou outras necessidades.