Destaques MEGA-SENA Mega-Sena 3085 sorteia R$ 20 milhões nesta quinta-feira, 12/11, às 21h. No concurso anterior, um bolão de 15 cotas acertou as seis dezenas em Iturama/MG. 1 R$ 20 milhões estimados — o concurso 3084 teve um bolão vencedor, com prêmio total de R$ 3.287.949,91.

2 21h , no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Sorteio às, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Transmissão oficial no YouTube

3 20h. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5,00. Apostas até as. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5,00. Aposte pela internet

A Mega-Sena 3085 será sorteada nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 20 milhões. O concurso ocorre após uma aposta em formato de bolão acertar as seis dezenas da extração anterior. O ganhador do concurso 3084 foi registrado em Iturama, Minas Gerais, e dividiu o prêmio entre 15 cotas.

Números e ganhadores do concurso 3084

No concurso 3084, realizado na terça-feira (10), foram sorteados os números 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37. Uma aposta acertou as seis dezenas: um bolão de sete números, com 15 cotas, registrado na Praça da Sorte, em Iturama/MG. O prêmio total foi de R$ 3.287.949,91, equivalente a R$ 219.196,66 por cota, conforme os dados fornecidos.

Na quina, 29 apostas receberam R$ 28.344,40 cada. Na quadra, 2.264 apostas ganharam R$ 518,66 cada. Como houve ganhador na faixa principal, o texto não caracteriza o concurso anterior como acumulado por ausência de acertadores.

Horário e transmissão do concurso 3085

O sorteio está marcado para 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. As dezenas e o rateio serão divulgados na página oficial da Mega-Sena após a apuração.

Como apostar na Mega-Sena

O volante permite escolher de seis a 20 números entre 1 e 60. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00. As apostas para o concurso 3085 podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online, até as 20h desta quinta-feira.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números. Na Teimosinha, a mesma combinação participa de concursos consecutivos. Também é possível organizar bolões, dividindo o custo de uma aposta entre cotistas, conforme as regras da modalidade.

Faixas de premiação

A Mega-Sena paga prêmios para quem acerta seis dezenas (sena), cinco dezenas (quina) ou quatro dezenas (quadra). A distribuição dos valores segue as regras oficiais da modalidade e depende da arrecadação e do rateio de cada concurso.

Histórico recente da Mega-Sena

3084 (10/11): 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37; um bolão de 15 cotas em Iturama/MG ganhou R$ 3.287.949,91.

06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37; um bolão de 15 cotas em Iturama/MG ganhou R$ 3.287.949,91. 3083 (08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54; um ganhador em Goiânia/GO recebeu R$ 59.526.903,72.

22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54; um ganhador em Goiânia/GO recebeu R$ 59.526.903,72. 3082 (06/11): 04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44; acumulou.

04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44; acumulou. 3080 (01/11): 13 — 17 — 28 — 29 — 39 — 58; acumulou.

13 — 17 — 28 — 29 — 39 — 58; acumulou. 3079 (30/10): 05 — 09 — 16 — 40 — 41 — 59; acumulou.

O histórico completo está disponível na página oficial da Mega-Sena.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgate é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. O ganhador deve apresentar o comprovante original e os documentos exigidos pela Caixa. Em bolões, cada participante deve guardar seu comprovante individual de cota. Consulte os canais oficiais para confirmar o local de pagamento e os procedimentos aplicáveis ao valor recebido.

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