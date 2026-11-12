UAI Resumo do concurso TIMEMANIA 2467 Timemania 2467 sorteia R$ 27 milhões nesta quinta-feira, 12/11, às 21h — o maior prêmio entre as loterias destacadas no material. 1 R$ 27 milhões em jogo — prêmio acumulado após o concurso 2466 não registrar ganhador na faixa principal.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 R$ 3,00, em lotéricas ou no Apostas até as 20h. Jogo mínimo de 10 números e escolha de um Time do Coração por, em lotéricas ou no portal Loterias Caixa

A Timemania 2467 será sorteada nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 27 milhões. O valor chega à rodada depois que o concurso 2466 terminou sem ganhador na faixa de sete acertos. A modalidade também oferece uma faixa específica para quem acerta o Time do Coração.

Resultado do concurso anterior

No concurso 2466, realizado na terça-feira (10), as dezenas foram 16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64. O Time do Coração sorteado foi Guarani/SP. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas.

O rateio informado para a rodada anterior registrou seis apostas com seis acertos, que receberam R$ 39.040,25 cada; 203 apostas com cinco acertos, com prêmio de R$ 1.648,42; e 3.809 apostas com quatro acertos, que ganharam R$ 10,50 cada. Na faixa de três acertos, 37.487 apostas receberam R$ 3,50. Outras 10.372 apostas acertaram o Guarani como Time do Coração e ganharam R$ 8,50.

Quando será o sorteio?

A extração da Timemania 2467 está prevista para 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. Os números e o Time do Coração serão publicados na página oficial da Timemania.

Como apostar na Timemania

O jogador escolhe dez números entre 1 e 80 e um Time do Coração entre os clubes disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 3,00. Para concorrer à faixa principal, é necessário acertar as sete dezenas sorteadas. A faixa do Time do Coração é independente dos acertos numéricos.

As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online, até as 19h desta quinta-feira.

Faixas de premiação

A Timemania distribui prêmios para apostas com sete, seis, cinco, quatro ou três acertos, além da faixa do Time do Coração. No concurso 2466, as faixas de quatro e três acertos pagaram R$ 10,50 e R$ 3,50, respectivamente; o acerto do Time do Coração pagou R$ 8,50.

Histórico recente da Timemania

2466 (10/11): 16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64; Time: Guarani/SP; acumulou.

16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64; Time: Guarani/SP; acumulou. 2465 (06/11): dezenas não informadas no material de origem.

dezenas não informadas no material de origem. 2464 (04/11): 05 — 06 — 18 — 38 — 57 — 77 — 80; Time: Confiança/SE.

05 — 06 — 18 — 38 — 57 — 77 — 80; Time: Confiança/SE. 2463 (30/10): dezenas não informadas no material de origem.

dezenas não informadas no material de origem. 2462 (28/10): 02 — 22 — 31 — 44 — 45 — 59 — 73; Time: Sport/PE.

O histórico oficial pode ser consultado na página da Timemania.

Como resgatar o prêmio

O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos após o sorteio. O ganhador deve manter o recibo original e apresentar os documentos exigidos pela Caixa. O canal de pagamento depende do valor do prêmio; consulte as orientações oficiais antes do resgate.

Jogue com responsabilidade. A aposta deve ser tratada como entretenimento, nunca como fonte de renda.retenimento — nunca aposte mais do que pode perder.