UAI Resumo do concurso LOTOFÁCIL 3828 Lotofácil 3828 sorteia R$ 5 milhões nesta quinta-feira, 12/11, às 21h, após o concurso anterior acumular. 1 R$ 5 milhões em jogo — nenhuma aposta acertou as 15 dezenas no concurso 3827, realizado na quarta-feira, 11/11.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 R$ 3,00, em lotéricas ou no Apostas até as 20h. Jogo mínimo de 15 números por, em lotéricas ou no portal Loterias Caixa

A Lotofácil 3828 será sorteada nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 21h. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões. A expectativa para a rodada aumentou depois que o concurso 3827 terminou sem acertador dos 15 números. As apostas podem ser registradas até as 19h, em casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais.

Números e rateio do concurso anterior

O concurso 3827, realizado na quarta-feira (11), teve as dezenas 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23. Nenhuma aposta acertou os 15 números.

Nas demais faixas, 375 apostas fizeram 14 acertos e receberam R$ 1.159,99 cada. Outras 11.279 apostas acertaram 13 dezenas, com prêmio de R$ 35,00. Na faixa de 12 acertos, foram 117.995 ganhadores, que receberam R$ 14,00 cada; 497.734 apostas fizeram 11 pontos e ganharam R$ 7,00.

Quando será o sorteio da Lotofácil?

A extração do concurso 3828 está prevista para 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. O resultado será disponibilizado na página oficial da Lotofácil após a apuração.

Como apostar

O volante da Lotofácil permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,00. O jogador pode fazer o registro em uma lotérica credenciada ou no Loterias Online, até as 19h do dia do sorteio.

Na Surpresinha, a escolha dos números é feita pelo sistema. A Teimosinha permite concorrer com a mesma combinação em concursos consecutivos, de acordo com as opções disponíveis.

Faixas de premiação

A Lotofácil premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. As faixas de 11 acertos pagam R$ 7,00; 12 acertos, R$ 14,00; e 13 acertos, R$ 35,00. Os valores das faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação e as regras de distribuição do concurso.

Histórico recente da Lotofácil

3827 (11/11): 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23; acumulou.

01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23; acumulou. 3826 (10/11): 01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25; três ganhadores, R$ 408.185,03 cada.

01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25; três ganhadores, R$ 408.185,03 cada. 3825 (09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23; um ganhador em Francisco Beltrão/PR, R$ 1.622.768,40.

01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23; um ganhador em Francisco Beltrão/PR, R$ 1.622.768,40. 3824 (08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25; dois ganhadores, R$ 800.258,57 cada.

01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25; dois ganhadores, R$ 800.258,57 cada. 3823 (06/11): 03 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24; dois ganhadores, R$ 976.316,42 cada.

O histórico completo está disponível na página da Lotofácil.

Como receber o prêmio

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. O pagamento depende do valor e deve seguir os canais e documentos exigidos pela Caixa. Guarde o comprovante original da aposta e consulte as orientações oficiais antes de se dirigir a uma agência.

Jogue com responsabilidade. Aposte apenas valores que não comprometam seu orçamento.