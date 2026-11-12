UAI Resumo do concurso QUINA 7166 Quina 7166 sorteia R$ 10 milhões nesta quinta-feira, 12/11, às 21h. O prêmio chega à sexta acumulação consecutiva. 1 R$ 10 milhões em jogo — prêmio acumulado após seis concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 R$ 2,50, em lotéricas ou no Apostas até as 20h. Jogo mínimo de 5 números por, em lotéricas ou no portal Loterias Caixa

A Quina 7166 será sorteada nesta quinta-feira, 12 de novembro, a partir das 21h. O concurso tem prêmio estimado em R$ 10 milhões, depois de seis concursos consecutivos sem uma aposta vencedora na faixa principal. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Resultado do concurso anterior

No concurso 7165, realizado na quarta-feira (11), os números sorteados foram 47 — 57 — 58 — 74 — 77. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. A faixa de quatro acertos teve 49 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 9.218,54. No terno, 3.394 apostas receberam R$ 126,75 cada; no duque, 83.127 apostas ganharam R$ 5,17.

Com a ausência de ganhador na faixa principal, a estimativa para o concurso 7166 chegou a R$ 10 milhões.

Horário e transmissão

O sorteio está marcado para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A extração pode ser acompanhada pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. Depois da apuração, as dezenas e o rateio são publicados na página oficial da Quina.

Como apostar na Quina 7166

Na Quina, o jogador escolhe de cinco a 15 números entre 1 e 80. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. É possível registrar o jogo em uma casa lotérica credenciada ou pelo portal Loterias Online, respeitando o encerramento das apostas às 19h desta quinta-feira.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números. Já a Teimosinha repete a mesma combinação em concursos consecutivos, conforme as opções disponíveis no volante.

Faixas de premiação

5 acertos: faixa principal.

faixa principal. 4 acertos: quadra.

quadra. 3 acertos: terno.

terno. 2 acertos: duque.

Histórico recente da Quina

7165 (11/11): 47 — 57 — 58 — 74 — 77; acumulou.

47 — 57 — 58 — 74 — 77; acumulou. 7164 (10/11): 26 — 30 — 50 — 62 — 65; acumulou.

26 — 30 — 50 — 62 — 65; acumulou. 7163 (09/11): 30 — 47 — 50 — 55 — 61; acumulou.

30 — 47 — 50 — 55 — 61; acumulou. 7162 (08/11): 09 — 29 — 46 — 57 — 66; acumulou.

09 — 29 — 46 — 57 — 66; acumulou. 7161 (06/11): 48 — 53 — 68 — 71 — 79; acumulou.

Consulte os resultados e as regras atualizadas na página oficial da Quina.

Como resgatar um prêmio

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Valores dentro do limite permitido podem ser retirados em lotéricas credenciadas; prêmios acima do limite são pagos em agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Confira os procedimentos vigentes nos canais oficiais da instituição.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; não aposte dinheiro destinado a despesas essenciais.