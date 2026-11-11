UAI Resumo do concurso SUPER SETE 921 Super Sete 921 sorteia R$ 300 mil nesta quarta, 11/11, às 21h — sete colunas, sete dígitos para acertar. 1 R$ 300 mil estimados — prêmio acumulado após concursos consecutivos sem ganhador.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Apostas encerram às 20h.

3 Aposte escolhendo um número por coluna, em um total de 7 colunas, em loteriasonline.caixa.gov.br

O Super Sete 921 sorteia R$ 300 mil nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumula — no concurso 920, duas apostas chegaram a 6 acertos mas ninguém bateu todos os 7 dígitos.

O que aconteceu no 920 e o que está em jogo hoje

No concurso 920 (09/11), os dígitos sorteados foram C1:5 — C2:8 — C3:1 — C4:3 — C5:8 — C6:2 — C7:0. Duas apostas acertaram 6 das 7 colunas e levaram R$ 9.030,02 cada — mas o prêmio máximo acumulou mais uma vez.

Horário e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

O volante tem 7 colunas, cada uma com os dígitos de 0 a 9. Você escolhe um número por coluna. A aposta simples custa R$ 2,50. Para ganhar o prêmio máximo, precisa acertar o dígito sorteado em todas as 7 colunas. Também dá para marcar mais de um dígito por coluna — aumenta a chance e o custo. Aposte em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

Faixas de premiação

7 acertos: maior prêmio acumulado

6 acertos: segundo prêmio

5 acertos: terceiro prêmio

4 acertos: quarto prêmio

3 acertos: R$ 6,00

Histórico recente do Super Sete

920 (seg 09/11): C1:5 — C2:8 — C3:1 — C4:3 — C5:8 — C6:2 — C7:0 — acumulou; 2 × 6ac R$ 9.030,02

919 (sex 06/11): C1:3 — C2:1 — C3:9 — C4:5 — C5:4 — C6:2 — C7:2 — acumulou; 2 × 6ac R$ 8.140,81

918 (qua 04/11): C1:0 — C2:5 — C3:0 — C4:6 — C5:1 — C6:4 — C7:1 — acumulou

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar

Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, exclusivamente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.às 21h — concurso 920.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.