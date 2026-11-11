UAI Resumo do concurso +MILIONÁRIA 406 +Milionária 406 sorteia R$ 113 milhões nesta quarta, 11/11, às 21h — maior prêmio entre todas as loterias desta semana. 1 R$ 113 milhões acumulados — a +Milionária não paga o prêmio máximo há vários concursos.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Apostas encerram às 20h.

3 Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br — aposta simples a partir de R$ 6,00 (6 números + 2 trevos).

A +Milionária 406 sorteia R$ 113 milhões nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o maior prêmio disponível entre todas as loterias desta semana — e o prêmio máximo acumula há bastante tempo.

O que aconteceu no 405 e o que está em jogo hoje

No concurso 405 (06/11), as dezenas sorteadas foram 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41, com os trevos 3 e 4. Ninguém acertou o prêmio máximo. Hoje o prêmio chega a R$ 113 milhões — estimativa da Caixa, sujeita a ajuste conforme a arrecadação.

Horário e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Escolha de 6 a 12 números de 1 a 50 e de 2 a 6 trevos de 1 a 6. A aposta simples (6 números + 2 trevos) custa R$ 6,00. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos sorteados. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

Faixas de premiação

6 acertos + 2 trevos: maior prêmio acumulado

6 acertos + 1 trevo: segundo prêmio

6 acertos sem trevo: terceiro prêmio

5 acertos + 2 trevos: quarto prêmio

5 acertos + 1 trevo: quinto prêmio

4 acertos + 2 trevos: sexto prêmio

4 acertos + 1 trevo: sétimo prêmio

3 acertos + 2 trevos: oitavo prêmio

2 acertos + 2 trevos: nono prêmio

Histórico recente da +Milionária

405 (sex 06/11): 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41 / Trevos 3 e 4 — acumulou

404 (qua 04/11): 07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39 / Trevos 1 e 3 — acumulou

403 (qui 30/10): 16 — 20 — 21 — 29 — 41 — 50 / Trevos 1 e 6 — acumulou

402 (qua 29/10): 06 — 07 — 13 — 35 — 36 — 43 / Trevos 3 e 5 — acumulou

401 (sex 24/10): 12 — 14 — 20 — 26 — 30 — 44 / Trevos 1 e 4 — acumulou

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar

Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, exclusivamente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.