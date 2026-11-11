UAI Resumo do concurso DUPLA SENA 3031 Dupla Sena 3031 sorteia R$ 12,2 milhões nesta quarta, 11/11, às 21h — dois sorteios, duas chances de ganhar. 1 R$ 12,2 milhões acumulados no primeiro sorteio — o segundo sorteio também paga prêmio independente.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Apostas encerram às 20h.

3 Aposte escolhendo de 6 a 15 números de 1 a 50 em loteriasonline.caixa.gov.br

A Dupla Sena 3031 sorteia R$ 12,2 milhões nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. São dois sorteios em um: a mesma aposta concorre a dois resultados distintos, e os prêmios se acumulam de forma independente.

O que aconteceu no 3030 e o que está em jogo hoje

No concurso 3030 (09/11), as dezenas do 1º sorteio foram 07 — 08 — 18 — 24 — 31 — 37 e do 2º sorteio foram 15 — 16 — 17 — 21 — 29 — 30. Nenhum dos dois pagou o prêmio principal — ambos acumularam. O prêmio do 1º sorteio chega hoje a R$ 12,2 milhões.

Horário e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Escolha de 6 a 15 números de 1 a 50. A aposta simples (6 números) custa R$ 3,00. Com uma única aposta, você concorre automaticamente aos dois sorteios realizados no mesmo dia. Aposte em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

Faixas de premiação

6 acertos (1º sorteio): maior prêmio acumulado

5 acertos (1º sorteio): segundo prêmio

4 acertos (1º sorteio): terceiro prêmio

3 acertos (1º sorteio): quarto prêmio

6 acertos (2º sorteio): prêmio independente

5 acertos (2º sorteio): prêmio independente

4 acertos (2º sorteio): prêmio independente

3 acertos (2º sorteio): prêmio independente

Histórico recente da Dupla Sena

3030 (seg 09/11): 1º 07-08-18-24-31-37 / 2º 15-16-17-21-29-30 — ambos acumularam

3029 (sex 06/11): 1º 10-19-20-33-35-46 (acumulou) / 2º 10-12-22-25-38-41 — 1 ganhador online R$ 121.252,46 no 2º

3028 (qua 04/11): 1º 03-11-17-22-29-39 / 2º 08-16-31-35-44-47 — ambos acumularam

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar

Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, exclusivamente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.to — nunca aposte mais do que pode perder.