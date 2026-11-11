UAI Resumo do concurso LOTOMANIA 2998 Lotomania 2998 sorteia R$ 4,8 milhões nesta quarta, 11/11, às 21h — prêmio acumulado há vários concursos. 1 R$ 4,8 milhões acumulados — a Lotomania vem acumulando desde o concurso 2994.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Apostas encerram às 20h.

3 Aposte marcando exatamente 50 números de 1 a 100 em loteriasonline.caixa.gov.br

A Lotomania 2998 sorteia R$ 4,8 milhões nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal acumula há vários concursos — no 2997, duas apostas chegaram perto com 19 acertos, mas ninguém bateu os 20.

O que aconteceu no 2997 e o que está em jogo hoje

No concurso 2997 (09/11), as dezenas sorteadas foram 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98. Duas apostas chegaram a 19 acertos e levaram R$ 127.895,47 cada, mas ninguém acertou todos os 20 números. O prêmio principal acumula.

Horário e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Na Lotomania, você marca exatamente 50 números de 1 a 100 — não mais, não menos. A aposta simples custa R$ 3,00. A Caixa sorteia 20 números, e você precisa acertar todos eles para o prêmio máximo. Uma das peculiaridades da Lotomania: quem erra todos os 20 também ganha um prêmio fixo. Aposte em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

Faixas de premiação

20 acertos: maior prêmio acumulado

19 acertos: segundo prêmio

18 acertos: terceiro prêmio

17 acertos: quarto prêmio

16 acertos: quinto prêmio

15 acertos: sexto prêmio

0 acertos: prêmio fixo

Histórico recente da Lotomania

2997 (seg 09/11): 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98 — acumulou; 2 × 19ac R$ 127.895,47

2996 (sex 06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95 — acumulou; 3 × 19ac R$ 77.782,85

2995 (qua 04/11): 04 — 12 — 19 — 20 — 23 — 26 — 31 — 33 — 40 — 49 — 51 — 58 — 61 — 66 — 68 — 74 — 75 — 83 — 85 — 92 — acumulou; 1 × 19ac R$ 241.537,15

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar

Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, exclusivamente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.