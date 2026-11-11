UAI Resumo do concurso DIA DE SORTE 1345 Dia de Sorte 1345 sorteia R$ 100 mil nesta quarta, 11/11, às 21h — prêmio recém-reiniciado após pagar R$ 1,47 milhão no concurso 1344. 1 R$ 100 mil em jogo — prêmio reiniciado após três apostas ganharem R$ 1.474.261,91 cada no concurso anterior.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Apostas encerram às 20h.

3 Aposte escolhendo 7 números de 1 a 31 e um Mês da Sorte em loteriasonline.caixa.gov.br

O Dia de Sorte 1345 sorteia R$ 100 mil nesta quarta-feira, 11/11, às 21h. O prêmio está baixo porque ontem, no concurso 1344, três apostas finalmente quebraram uma sequência de 14 acúmulos e levaram R$ 1.474.261,91 cada — agora é uma nova largada.

O que aconteceu no 1344 e o que está em jogo hoje

O Dia de Sorte 1344 pagou na terça, 10/11. Três apostas feitas pelo canal eletrônico acertaram os 7 números (01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26) e o Mês da Sorte (Março), encerrando 14 concursos de acúmulo seguidos. Hoje o prêmio reinicia em R$ 100 mil estimados.

Horário e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Escolha 7 números de 1 a 31 e um Mês da Sorte. A aposta simples custa R$ 2,50. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os 7 números e o mês sorteado. Dá para jogar em qualquer lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

Faixas de premiação

7 acertos + Mês da Sorte: maior prêmio

7 acertos sem Mês da Sorte: segundo prêmio

6 acertos: prêmio fixo

5 acertos: R$ 25,00

4 acertos: R$ 5,00

Mês da Sorte: R$ 2,50

Histórico recente do Dia de Sorte

1344 (ter 10/11): 01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26 / Mês Março — 3 ganhadores online R$ 1.474.261,91 cada

1343 (seg 09/11): 02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25 / Mês Outubro — acumulou; 104 × 6ac R$ 2.197,49

1342 (dom 08/11): 06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28 / Mês Janeiro — acumulou; 88 × 6ac R$ 2.398,88

1341 (sex 06/11): 05 — 14 — 17 — 20 — 22 — 25 — 29 / Mês Maio — acumulou; 110 × 6ac R$ 2.043,43

1340 (qui 05/11): 04 — 06 — 07 — 08 — 12 — 21 — 31 / Mês Dezembro — acumulou; 60 × 6ac R$ 2.755,02

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar

Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, exclusivamente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.