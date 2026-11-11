UAI Resumo do concurso LOTOFÁCIL 3827 Lotofácil 3827 sorteia R$ 2 milhões nesta quarta, 11/11, às 21h — após três ganhadores no concurso anterior. 1 R$ 2 milhões em jogo — prêmio reiniciado após o pagamento do concurso 3826.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Apostas encerram às 20h.

3 Aposte escolhendo de 15 a 20 números, entre 1 e 25, em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

A Lotofácil 3827 sorteia R$ 2 milhões nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. No concurso anterior (3826), três apostas acertaram os 15 números e levaram R$ 408.185,03 cada — agora o prêmio começa do zero.

O que aconteceu no 3826 e o que está em jogo hoje

A Lotofácil 3826 pagou na terça, 10/11. Três apostas acertaram todos os 15 números: uma pelo canal eletrônico da Caixa, uma no Rio de Janeiro/RJ (Lotérica Ponto Certo) e uma em São Paulo/SP (Lotérica Ermelino Matarazzo) — cada uma levou R$ 408.185,03. Hoje o prêmio reinicia em R$ 2 milhões estimados.

Horário e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Escolha de 15 a 20 números de 1 a 25. A aposta simples (15 números) custa R$ 3,50. Quanto mais números, maior a chance — e maior o custo. Aposte em qualquer lotérica ou diretamente em loteriasonline.caixa.gov.br. A Surpresinha sorteia os números; a Teimosinha repete sua aposta por até dez concursos.

Faixas de premiação

15 acertos: maior prêmio (percentual do prêmio líquido)

14 acertos: prêmio fixo por concurso

13 acertos: R$ 35,00

12 acertos: R$ 14,00

11 acertos: R$ 7,00

Histórico recente da Lotofácil

3826 (ter 10/11): 01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25 — 3 ganhadores: canal eletrônico, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP R$ 408.185,03 cada

3825 (seg 09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23 — 1 ganhador Francisco Beltrão/PR R$ 1.622.768,40

3824 (dom 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25 — 2 ganhadores: Salvador/BA e Taubaté/SP R$ 800.258,57 cada

3823 (sex 06/11): 03 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 2 ganhadores: Porto Alegre/RS e São Bernardo do Campo/SP R$ 976.316,42 cada

3822 (qui 05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25 — 3 ganhadores: São Gabriel/RS e São Paulo/SP (2×) R$ 1.433.853,15 cada

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar

Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, exclusivamente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.