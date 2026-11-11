UAI Resumo do concurso QUINA 7165 Quina 7165 sorteia R$ 9 milhões nesta quarta, 11/11, às 21h — cinco acúmulos seguidos sem ganhador. 1 R$ 9 milhões acumulados — a Quina não paga o prêmio principal desde o concurso 7159, realizado em 04/11.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Apostas encerram às 20h.

3 Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada.

A Quina 7165 sorteia R$ 9 milhões nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal acumula há cinco concursos seguidos desde que Arapongas/PR levou R$ 11,8 milhões no concurso 7159.

Quanto vale o prêmio e por que acumulou

O último ganhador da Quina foi uma aposta registrada pela internet em Arapongas/PR, que levou R$ 11.825.641,07 sozinha no concurso 7159 (04/11). Desde então, os concursos 7160, 7161, 7162, 7163 e 7164 acumularam — cinco sorteios sem ninguém acertar os cinco números. Hoje o prêmio chega a R$ 9 milhões.

Horário e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. As apostas encerram às 20h.

Como apostar

Escolha entre 5 e 15 números de um a 80. A aposta simples (5 números) custa R$ 3,00. Quanto mais números você marca, maior a chance de acertar — e maior o custo da aposta. Dá para jogar em qualquer lotérica credenciada ou diretamente em loteriasonline.caixa.gov.br. A Surpresinha gera os números aleatoriamente; a Teimosinha repete a mesma aposta por até dez concursos seguidos.

Faixas de premiação

5 acertos (quina): maior prêmio — percentual do prêmio líquido

4 acertos (quadra): prêmio fixo por concurso

3 acertos (terno): prêmio fixo por concurso

2 acertos (duque): prêmio fixo de R$ 4,00

Histórico recente da Quina

7164 (ter 10/11): 26 — 30 — 50 — 62 — 65 — acumulou; 37 × quadra R$ 9.968,84

7163 (seg 09/11): 30 — 47 — 50 — 55 — 61 — acumulou; 13 × quadra R$ 26.788,10

7162 (dom 08/11): 09 — 29 — 46 — 57 — 66 — acumulou; 16 × quadra R$ 21.974,91

7161 (sex 06/11): 48 — 53 — 68 — 71 — 79 — acumulou; 19 × quadra R$ 15.954,49

7160 (qui 05/11): 05 — 18 — 29 — 33 — 63 — acumulou; 47 × quadra R$ 5.375,62

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.