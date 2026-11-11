UAI Resumo do concurso DIA DE SORTE 1344 Dia de Sorte 1344 de terça, 10/11: após 14 acúmulos, três apostas online ganham R$ 1.474.261,91 cada. 1 3 apostas ganhadoras pelo canal eletrônico — R$ 1.474.261,91 cada. Mês da Sorte: Março.

2 Dezenas sorteadas: 01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26.

3 Próximo concurso: Dia de Sorte 1345, quarta-feira, 11/11, com estimativa de R$ 100 mil.

Depois de 14 concursos seguidos sem ganhador, o Dia de Sorte 1344 finalmente pagou. Três apostas feitas pelo canal eletrônico acertaram os 7 números e o Mês da Sorte (Março) e levaram R$ 1.474.261,91 cada. O sorteio foi realizado nesta terça-feira, 10/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Dezenas sorteadas do Dia de Sorte 1344

01 — 04 — 08 — 12 — 23 — 25 — 26 / Mês da Sorte: Março

Sorteio realizado em 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

Ganhadores e rateio

7 acertos + Mês da Sorte: 3 apostas ganhadoras (canal eletrônico), R$ 1.474.261,91 cada

6 acertos: 91 apostas ganhadoras, R$ 2.995,86 cada

5 acertos: 4.049 apostas ganhadoras, R$ 25,00 cada

4 acertos: 49.897 apostas ganhadoras, R$ 5,00 cada

Mês da Sorte: 161.917 apostas ganhadoras, R$ 2,50 cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o Dia de Sorte 1345, quarta-feira, 11/11, às 21h, com estimativa de R$ 100 mil (prêmio reiniciado após o pagamento de hoje). Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente do Dia de Sorte

1343 (seg 09/11): 02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25 / Mês Outubro — acumulou; 104 × 6ac R$ 2.197,49

1342 (dom 08/11): 06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28 / Mês Janeiro — acumulou; 88 × 6ac R$ 2.398,88

1341 (sex 06/11): 05 — 14 — 17 — 20 — 22 — 25 — 29 / Mês Maio — acumulou; 110 × 6ac R$ 2.043,43

1340 (qui 05/11): 04 — 06 — 07 — 08 — 12 — 21 — 31 / Mês Dezembro — acumulou; 60 × 6ac R$ 2.755,02

1339 (qua 04/11): 08 — 13 — 15 — 24 — 25 — 26 — 31 / Mês Dezembro — acumulou; 40 × 6ac R$ 3.181,46

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.