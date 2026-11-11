Resumo do concurso
Lotofácil 3826 de terça, 10/11: três apostas acertam os 15 números e dividem R$ 1,2 milhão.
- 1 3 apostas ganhadoras — R$ 408.185,03 cada: canal eletrônico, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.
- 2 Dezenas sorteadas: 01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25.
- 3 Próximo concurso: Lotofácil 3827, quarta-feira, 11/11, com estimativa de R$ 2 milhões.
Três apostas acertaram os 15 números da Lotofácil 3826 e levaram R$ 408.185,03 cada. O sorteio foi realizado nesta terça-feira, 10/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Dezenas sorteadas da Lotofácil 3826
01 — 02 — 03 — 05 — 08 — 09 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25
Sorteio realizado em 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.
Ganhadores e rateio
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 408.185,03 cada
— Canal eletrônico da Caixa
— Rio de Janeiro/RJ (Lotérica Ponto Certo)
— São Paulo/SP (Lotérica Ermelino Matarazzo)
14 acertos: 355 apostas ganhadoras, R$ 1.033,24 cada
13 acertos: 11.132 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada
12 acertos: 118.233 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada
11 acertos: 575.335 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio é a Lotofácil 3827, quarta-feira, 11/11, às 21h, com estimativa de R$ 2 milhões. Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.
Histórico recente da Lotofácil
3825 (seg 09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23 — 1 ganhador Francisco Beltrão/PR R$ 1.622.768,40
3824 (dom 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25 — 2 ganhadores: Salvador/BA e Taubaté/SP R$ 800.258,57 cada
3823 (sex 06/11): 03 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 2 ganhadores: Porto Alegre/RS e São Bernardo do Campo/SP R$ 976.316,42 cada
3822 (qui 05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25 — 3 ganhadores: São Gabriel/RS, São Paulo/SP (2×) R$ 1.433.853,15 cada
3821 (qua 04/11): 01 — 05 — 06 — 09 — 10 — 12 — 14 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25 — acumulou
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