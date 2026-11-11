Projetado para impedir o transbordamento sobre o maciço da barragem, este vertedouro circular conduz volumes colossais de água diretamente para o subsolo sem a necessidade de comportas mecânicas.
Por que o vertedouro circular funciona como um ralo gigante no meio da represa?
Imagine o ralo do banheiro funcionando ao contrário: quando a água da banheira atinge a borda superior, ela escorre naturalmente para o cano. No vertedouro tipo Morning Glory, também conhecido como Glory Hole, o topo do tubo de concreto fica exatamente no limite máximo de segurança da represa.
Quando tempestades elevam o nível do reservatório acima da cota de 134 metros, a água ultrapassa o anel de entrada de 22 metros de diâmetro por gravidade, criando uma sucção limpa com capacidade de vazão de 1.370 m³/s — volume suficiente para esvaziar metade de uma piscina olímpica a cada segundo. Por isso, a estrutura elimina a dependência de energia elétrica ou motores em momentos de emergência hidrológica.
Quais são as dimensões e especificações técnicas da estrutura de Monticello?
Engenheiros do U.S. Bureau of Reclamation dimensionaram a estrutura considerando a geologia restrita do cânion e a taxa de precipitação histórica da bacia do Lago Berryessa para evitar a erosão da base do maciço.
Diâmetro da borda de entrada: possui 22 metros de largura no lábio de vertimento (72 pés), reduzindo progressivamente em forma de funil até alcançar o diâmetro interno de 8,5 metros no túnel horizontal.
- Altura da queda vertical: a água despenca 61 metros em queda livre por dentro do poço vertical escavado na rocha, atingindo alta energia cinética antes da curva de transição.
- Capacidade máxima de descarga: projeta o escoamento contínuo de até 1.370 metros cúbicos de água por segundo (48.400 cfs) operando em carga máxima sem afogar a entrada.
- Curva de transição e dissipação: cotovelo de concreto armado reforçado com raio suave de 90 graus que redireciona o fluxo vertical para um túnel horizontal de 440 metros de comprimento.
- Dispositivo antivórtice: seis aletas radiais de concreto instaladas ao redor do lábio para quebrar o redemoinho de ar e estabilizar a sucção hidráulica contínua.
Como o túnel subterrâneo evita que a força da água destrua o próprio concreto?
Durante uma cheia severa, a água caindo de uma altura equivalente a um prédio de 20 andares ganha velocidade devastadora e arrasta bolhas de ar que causam cavitação — o colapso microscópico do ar que consegue corroer placas sólidas de aço e concreto.
Para resolver esse risco, os projetistas revestiram o tubo com concreto de altíssima densidade e projetaram o diâmetro de saída de modo que o fluxo permaneça parcialmente aerado durante o trajeto até o riacho Putah Creek. Assim, a energia do impacto é amortecida no fundo do poço e o túnel opera continuamente por décadas sem desgastes estruturais críticos.
Quais diretrizes e normas hidráulicas orientam o projeto desses vertedouros?
No Brasil e nos Estados Unidos, a concepção de vertedouros em poço segue rigorosos procedimentos de modelagem reduzida regulados pelo U.S. Bureau of Reclamation (Monografia Técnica No. 27) e normas da ABNT NBR 13028 para segurança de barragens.
Essas diretrizes exigem a simulação detalhada da pressão de sucção para impedir que surtos de ar sfoquem o canal e provoquem variações bruscas no nível da água. Por isso, a aplicação de modelos matemáticos e físicos garante que a estrutura suporte enchentes milenares com total integridade.
Quando é necessário consultar um engenheiro hidráulico ou especialista em barragens?
O dimensionamento de vertedouros e estruturas de extravasamento envolve análises complexas de vazão de cheia, mecânica dos solos e modelagem computacional de fluidos. Qualquer intervenção ou avaliação de estabilidade em reservatórios exige a atuação direta de um engenheiro hidráulico ou engenheiro geotécnico habilitado.
Não é um trabalho que se realiza sem estudos hidrológicos aprofundados, pois erros na determinação da capacidade de extravasamento podem levar ao galgamento da barragem e a falhas estruturais catastróficas a montante e a jusante.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro hidráulico e especialista em segurança de barragens, especialmente em contextos de risco de comprometimento estrutural, erosão de ombreiras e alagamento de jusante.