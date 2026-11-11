Resumo executivo 🌊 Funil de drenagem submerso Uma grande abertura circular de concreto que funciona como o ralo de uma banheira gigante no lago. 🌀 Queda livre vertical A água despenca por mais de 60 metros dentro da rocha antes de fazer uma curva suave em direção ao rio. 🛡️ Proteção contra erosão Evita que enxurradas passem por cima da parede de concreto, preservando a estabilidade do maciço. ⚙️ Operação 100% passiva Não possui motores ou comportas: o escoamento começa automaticamente assim que o nível da água sobe.

Projetado para impedir o transbordamento sobre o maciço da barragem, este vertedouro circular conduz volumes colossais de água diretamente para o subsolo sem a necessidade de comportas mecânicas.

Por que o vertedouro circular funciona como um ralo gigante no meio da represa?

Imagine o ralo do banheiro funcionando ao contrário: quando a água da banheira atinge a borda superior, ela escorre naturalmente para o cano. No vertedouro tipo Morning Glory, também conhecido como Glory Hole, o topo do tubo de concreto fica exatamente no limite máximo de segurança da represa.

Quando tempestades elevam o nível do reservatório acima da cota de 134 metros, a água ultrapassa o anel de entrada de 22 metros de diâmetro por gravidade, criando uma sucção limpa com capacidade de vazão de 1.370 m³/s — volume suficiente para esvaziar metade de uma piscina olímpica a cada segundo. Por isso, a estrutura elimina a dependência de energia elétrica ou motores em momentos de emergência hidrológica.

A abertura circular se conecta a um poço profundo e a um túnel que transporta a água para fora do reservatório — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da estrutura de Monticello?

Engenheiros do U.S. Bureau of Reclamation dimensionaram a estrutura considerando a geologia restrita do cânion e a taxa de precipitação histórica da bacia do Lago Berryessa para evitar a erosão da base do maciço.

Diâmetro da borda de entrada: possui 22 metros de largura no lábio de vertimento (72 pés), reduzindo progressivamente em forma de funil até alcançar o diâmetro interno de 8,5 metros no túnel horizontal.

Altura da queda vertical: a água despenca 61 metros em queda livre por dentro do poço vertical escavado na rocha, atingindo alta energia cinética antes da curva de transição.

a água despenca 61 metros em queda livre por dentro do poço vertical escavado na rocha, atingindo alta energia cinética antes da curva de transição. Capacidade máxima de descarga: projeta o escoamento contínuo de até 1.370 metros cúbicos de água por segundo (48.400 cfs) operando em carga máxima sem afogar a entrada.

projeta o escoamento contínuo de até 1.370 metros cúbicos de água por segundo (48.400 cfs) operando em carga máxima sem afogar a entrada. Curva de transição e dissipação: cotovelo de concreto armado reforçado com raio suave de 90 graus que redireciona o fluxo vertical para um túnel horizontal de 440 metros de comprimento.

cotovelo de concreto armado reforçado com raio suave de 90 graus que redireciona o fluxo vertical para um túnel horizontal de 440 metros de comprimento. Dispositivo antivórtice: seis aletas radiais de concreto instaladas ao redor do lábio para quebrar o redemoinho de ar e estabilizar a sucção hidráulica contínua.

Como o túnel subterrâneo evita que a força da água destrua o próprio concreto?

Durante uma cheia severa, a água caindo de uma altura equivalente a um prédio de 20 andares ganha velocidade devastadora e arrasta bolhas de ar que causam cavitação — o colapso microscópico do ar que consegue corroer placas sólidas de aço e concreto.

Para resolver esse risco, os projetistas revestiram o tubo com concreto de altíssima densidade e projetaram o diâmetro de saída de modo que o fluxo permaneça parcialmente aerado durante o trajeto até o riacho Putah Creek. Assim, a energia do impacto é amortecida no fundo do poço e o túnel opera continuamente por décadas sem desgastes estruturais críticos.

Tipo de Vertedouro Mecanismo de Controle Vantagem em Cânions Estreitos 🌀 Morning Glory (Tulipa) Passivo (Lábio fixo por gravidade) Elimina obras escavadas nas encostas rochosas laterais. 🚧 Comportas Segmentadas Ativo (Motores e guinchos mecânicos) Exige espaço amplo na crista ou Ombreiras da barragem. ⛰️ Vertedouro de Superfície (Calha) Passivo / Ativo em crista aberta Requer extensas áreas laterais para dissipação de energia.

Quais diretrizes e normas hidráulicas orientam o projeto desses vertedouros?

No Brasil e nos Estados Unidos, a concepção de vertedouros em poço segue rigorosos procedimentos de modelagem reduzida regulados pelo U.S. Bureau of Reclamation (Monografia Técnica No. 27) e normas da ABNT NBR 13028 para segurança de barragens.

Essas diretrizes exigem a simulação detalhada da pressão de sucção para impedir que surtos de ar sfoquem o canal e provoquem variações bruscas no nível da água. Por isso, a aplicação de modelos matemáticos e físicos garante que a estrutura suporte enchentes milenares com total integridade.

Depois de atravessar o sistema subterrâneo, a água é conduzida para o canal de descarga a jusante da barragem — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro hidráulico ou especialista em barragens?

O dimensionamento de vertedouros e estruturas de extravasamento envolve análises complexas de vazão de cheia, mecânica dos solos e modelagem computacional de fluidos. Qualquer intervenção ou avaliação de estabilidade em reservatórios exige a atuação direta de um engenheiro hidráulico ou engenheiro geotécnico habilitado.

Não é um trabalho que se realiza sem estudos hidrológicos aprofundados, pois erros na determinação da capacidade de extravasamento podem levar ao galgamento da barragem e a falhas estruturais catastróficas a montante e a jusante.