UAI Resumo do concurso MEGA-SENA 3084 Mega-Sena 3084 de terça, 10/11: bolão de Iturama/MG leva R$ 3.287.949,91 sozinho. 1 1 bolão ganhador — Iturama/MG levou R$ 3.287.949,91 (7 dezenas, 15 cotas).

2 Dezenas sorteadas: 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37.

3 Próximo sorteio: Mega-Sena 3085, quinta-feira, 12/11, com estimativa de R$ 20 milhões.

Um bolão registrado em Iturama (MG) acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3084 e levou R$ 3.287.949,91. O sorteio foi realizado nesta terça-feira, 10/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Dezenas sorteadas da Mega-Sena 3084

06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37

Sorteio realizado em 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena 3084 acumulou?

Não. Um bolão de 7 dezenas com 15 cotas, registrado presencialmente em lotérica de Iturama/MG, acertou as seis dezenas e levou R$ 3.287.949,91 — valor referente à faixa de 6 acertos. Como a aposta tinha 7 números, o mesmo bolão também acertou 6 das 29 quinas do concurso.

Rateio por faixa

6 acertos (sena): 1 aposta ganhadora, R$ 3.287.949,91

5 acertos (quina): 29 apostas ganhadoras, R$ 28.344,40 cada

4 acertos (quadra): 2.264 apostas ganhadoras, R$ 518,66 cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio é a Mega-Sena 3085, quinta-feira, 12/11, às 21h, com estimativa de R$ 20 milhões. Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente da Mega-Sena

3083 (dom 08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54 — 1 ganhador Goiânia/GO R$ 59.526.903,72

3082 (sex 06/11): 04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44 — acumulou

3081 (qua 04/11): 10 — 17 — 42 — 43 — 57 — 59 — acumulou

3080 (dom 01/11): 13 — 17 — 28 — 29 — 39 — 58 — acumulou

3079 (sex 30/10): 05 — 09 — 16 — 40 — 41 — 59 — acumulou

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.