Destaques UAI Dia de Sorte 1344 sorteia R$ 4,4 milhões nesta terça-feira, 10/11, às 21h — 14 acúmulos seguidos sem ganhador. 1 Prêmio acumulado: R$ 4,4 milhões — 14 concursos seguidos sem ganhador desde o 1329 (22/10), quando uma aposta de Nova Bandeirantes/MT levou R$ 245 mil

2 Sorteio hoje às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

O Dia de Sorte 1344 chega a esta terça-feira, 10/11, com R$ 4,4 milhões em disputa — são 14 concursos seguidos sem ganhador na faixa principal, o maior prêmio da história recente desta modalidade. Ontem (1343), foram sorteados 02, 07, 10, 18, 19, 20 e 25, com o mês Outubro sorteado — e ninguém acertou os sete números. Foram 104 apostas com 6 acertos, cada uma levando R$ 2.197,49.

Quando e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado também sai em loterias.caixa.gov.br logo após a apuração.

Como apostar no Dia de Sorte 1344

Marque de 7 a 15 números entre 1 e 31 e escolha 1 mês do ano (Mês da Sorte). A aposta mínima — com 7 dezenas — custa R$ 2,50. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os 7 números e o mês sorteado. Jogue em loteriasonline.caixa.gov.br, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica até as 20h.

Faixas de premiação

7 acertos + Mês da Sorte: prêmio principal acumulado

7 acertos sem Mês da Sorte: prêmio fixo

6 acertos: prêmio fixo

5 acertos: prêmio fixo

4 acertos: prêmio fixo

Mês da Sorte (qualquer acerto): prêmio fixo

Histórico recente do Dia de Sorte

1343 (seg 09/11): 02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25 / Mês Outubro — acumulou; 104 × 6ac R$ 2.197,49

1342 (dom 08/11): 06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28 / Mês Janeiro — acumulou; 88 × 6ac R$ 2.398,88

1341 (sex 06/11): 05 — 14 — 17 — 20 — 22 — 25 — 29 / Mês Maio — acumulou; 110 × 6ac R$ 2.043,43

1340 (qui 05/11): 04 — 06 — 07 — 08 — 12 — 21 — 31 / Mês Dezembro — acumulou; 60 × 6ac R$ 2.755,02

1339 (qua 04/11): 08 — 13 — 15 — 24 — 25 — 26 — 31 / Mês Dezembro — acumulou; 40 × 6ac

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.