Destaques UAI Timemania 2466 sorteia o maior prêmio do dia: R$ 26,3 milhões acumulados nesta terça-feira, 10/11, às 21h. 1 Prêmio acumulado: R$ 26,3 milhões — maior prêmio entre todos os sorteios desta terça; ninguém acerta os 7 números há vários concursos seguidos

2 Sorteio hoje às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

A Timemania 2466 chega a esta terça-feira, 10/11, com o maior prêmio entre todos os sorteios do dia: R$ 26,3 milhões acumulados. No concurso 2465 (domingo, 08/11), foram sorteados 04, 16, 19, 23, 64, 69 e 79 — com o time São José (RS) sorteado no Time do Coração — e mais uma vez o prêmio principal ficou no bolso da Caixa. Seis apostas acertaram 6 dos 7 números e levaram R$ 35.794,05 cada.

Quando e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado também sai em loterias.caixa.gov.br logo após a apuração.

Como apostar na Timemania 2466

Marque 10 números entre 1 e 80 e escolha 1 time entre os 80 times disponíveis (Time do Coração). A aposta mínima custa R$ 3,00. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os 7 números sorteados. O time sorteado também premia apostadores que escolheram esse time. Jogue em loteriasonline.caixa.gov.br, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica até as 20h.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio principal acumulado

6 acertos: prêmio fixo

5 acertos: prêmio fixo

4 acertos: prêmio fixo

3 acertos: prêmio fixo

Time do Coração: prêmio fixo para quem escolheu o time sorteado

Histórico recente da Timemania

2465 (dom 08/11): 04 — 16 — 19 — 23 — 64 — 69 — 79 / Time São José (RS) — acumulou; 6 × 6ac R$ 35.794,05

2464 (qui 05/11): 05 — 06 — 18 — 38 — 57 — 77 — 80 / Time Confiança (SE) — acumulou; 6 × 6ac R$ 32.638,76

2463 (ter 03/11): 05 — 29 — 37 — 41 — 45 — 51 — 71 / Time América (RN) — acumulou; 4 × 6ac R$ 38.368,89

2462 (dom 01/11): 02 — 22 — 31 — 44 — 45 — 59 — 73 / Time Sport (PE) — acumulou; 5 × 6ac R$ 40.131,73

2461 (qui 29/10): 02 — 06 — 17 — 39 — 57 — 64 — 71 / Time Inter de Limeira (SP) — acumulou; 2 × 6ac R$ 90.776,04

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.