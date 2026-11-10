Destaques UAI Mega-Sena 3084 sorteia R$ 3,5 milhões nesta terça-feira, 10/11, às 21h — prêmio recomeçou após ganhador no 3083. 1 Prêmio estimado: R$ 3,5 milhões — sem acúmulo; o concurso 3083 teve ganhador único em Goiânia/GO que levou R$ 59,5 milhões

2 Sorteio hoje às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

A Mega-Sena 3084 sorteia R$ 3,5 milhões nesta terça-feira, 10/11, às 21h. O prêmio voltou ao valor-base depois que uma aposta simples feita na Casa Lotérica Ponto Certo, em Goiânia (GO), acertou os seis números do concurso 3083 e levou R$ 59,5 milhões — o maior prêmio da Mega em concurso regular desde o recorde histórico de Rondonópolis (MT) em outubro.

Quando e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Você acompanha ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado também sai em loterias.caixa.gov.br logo após a apuração.

Como apostar na Mega-Sena 3084

Escolha de 6 a 20 números entre 1 e 60. A aposta mínima — com 6 dezenas — custa R$ 5,00. Quanto mais números você marca, maior a chance de acerto e maior o valor da aposta. Você joga em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica até as 20h de hoje.

A Surpresinha deixa o sistema escolher os números por você. A Teimosinha repete a mesma aposta por até 8 concursos seguidos — útil para quem tem combinações favoritas.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): prêmio principal — 35% do valor arrecadado

5 acertos (quina): 19% do valor arrecadado

4 acertos (quadra): 19% do valor arrecadado

Se ninguém acertar a sena, o prêmio acumula para o próximo concurso.

Histórico recente da Mega-Sena

3083 (dom 08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54 — 1 ganhador Goiânia/GO R$ 59.526.903,72 | 61 × quina R$ 23.220,26 | 3.117 × quadra R$ 649,17

3082 (sex 06/11): 04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44 — acumulou; 81 × quina R$ 20.116,27

3081 (qua 04/11): 10 — 17 — 42 — 43 — 57 — 59 — acumulou; 63 × quina R$ 26.360,17

3080 (dom 01/11): 13 — 17 — 28 — 29 — 39 — 58 — acumulou; 29 × quina R$ 38.878,66

3079 (sex 30/10): 05 — 09 — 16 — 40 — 41 — 59 — acumulou; 12 × quina R$ 50.706,28

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, o pagamento é feito em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.