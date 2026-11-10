Resumo executivo 🚇 Três tubos paralelos Dois túneis principais para trens de alta velocidade e uma galeria central para manutenção e segurança. 🌊 Extensão sob o oceano São 37,9 km escavados inteiramente sob o leito marinho, a uma profundidade média de 45 metros abaixo do mar. 🛡️ Escavação em marga calcária Onze tuneladoras avançaram por uma camada impermeável de rocha sem colapsar com a pressão da água. 💨 Alívio de pressão aerodinâmica Dutos transversais a cada 250 metros dissipam a onda de ar gerada por trens correndo a 160 km/h.

Com 50,5 km de extensão, a galeria subterrânea que liga o Reino Unido à França opera como um dos maiores feitos da geotecnia moderna. Construído sob a gestão da concessionária Getlink, o complexo enfrentou a pressão de milhões de toneladas de água para conectar a Europa ao Reino Unido.

Por que o túnel não desmorona com o peso de todo o oceano por cima?

Imagine empurrar um canudo através de uma camada espessa de argila molhada sem deixar o furo fechar. No leito do mar, a água exerce uma pressão enorme sobre o solo, exigindo que a estrutura segure a terra e o oceano ao mesmo tempo. Na engenharia subterrânea, essa sustentação contínua é garantida por anéis gigantes de concreto armado instalados logo após a escavação.

Os engenheiros fixaram o traçado na camada de marga calcária, uma rocha impermeável ideal para escavação. As 11 tuneladoras montaram revestimentos com espessura de 40 cm a 50 cm, projetados para suportar pressões hidrostáticas de até 10 bar — o equivalente ao peso de cem metros de coluna de água sobre a estrutura. Assim, o túnel permanece seco e estável.

O complexo possui duas galerias ferroviárias principais e uma passagem central destinada ao serviço e à segurança — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho e a capacidade do sistema subterrâneo?

As especificações dimensionais do complexo foram projetadas para isolar riscos de incêndio e permitir a circulação contínua de composições ferroviárias pesadas.

Extensão total da rota subterrânea: possui 50,5 km de comprimento total, dos quais 37,9 km ficam sob o leito marinho do Canal da Mancha, fixando o recorde mundial de trecho subaquático.

Diâmetro das galerias ferroviárias: dois tubos principais possuem 7,6 metros de diâmetro interno cada um, abrigando trilhos de bitola padrão.

dois tubos principais possuem 7,6 metros de diâmetro interno cada um, abrigando trilhos de bitola padrão. Túnel de serviço intermediário: uma galeria central de 4,8 metros de diâmetro mantém pressão positiva de ar para evitar a entrada de fumaça em emergências.

uma galeria central de 4,8 metros de diâmetro mantém pressão positiva de ar para evitar a entrada de fumaça em emergências. Dutos de alívio de pressão: aberturas transversais de 2 metros de diâmetro a cada 250 metros equilibram a onda de choque aerodinâmica dos trens.

aberturas transversais de 2 metros de diâmetro a cada 250 metros equilibram a onda de choque aerodinâmica dos trens. Profundidade máxima de assentamento: atinge 115 metros abaixo do nível do mar e até 75 metros abaixo do sedimento oceânico.

Como os trens cruzam o túnel sem empurrar uma parede de ar sufocante?

Quando um trem de alta velocidade entra em um tubo fechado a 160 km/h, ele age como o êmbolo de uma seringa, comprimindo o ar à sua frente. Para impedir que essa resistência diminua a velocidade e cause desconforto nos passageiros, o sistema utiliza os dutos de alívio para desviar o ar comprimido para a galeria vizinha.

Além disso, duas grandes usinas de refrigeração circulam água gelada por tubulações ao longo das paredes. O atrito dos motores e os freios das composições geram calor intenso que aqueceria o túnel a 50 °C sem esse controle térmico contínuo. Por isso, a temperatura interna se mantém estável em torno de 25 °C.

Parâmetro técnico Escavação convencional (NATM) Tuneladora shield (Eurotúnel) 🛠️ Tipo de suporte Concreto projetado flexível com tirantes Anéis de concreto armado pré-fabricado ⚡ Ritmo de avanço 2 a 5 metros por dia de escavação Até 75 metros por dia por máquina 💧 Vedação contra água Mantas plásticas e calhas de drenagem Gaxetas de elastômero vedadas a 10 bar

Quais normas de segurança protegem o túnel contra incêndios e infiltrações?

A operação do complexo segue diretrizes da norma NFPA 130, padrão internacional para sistemas de transporte sobre trilhos e galerias guiadas. Essa regulamentação exige passagens de emergência conectadas ao túnel de serviço a cada 375 metros, garantindo a evacuação dos passageiros para uma área pressurizada em poucos minutos.

Na parte estrutural, o concreto dos anéis atende aos requisitos da Eurocode 2 (EN 1992), incorporando microfibras de polipropileno na mistura. Quando expostas a calor extremo, essas fibras derretem e criam microcanais que liberam o vapor de água aprisionado, impedindo a explosão da camada superficial do concreto.

Tuneladoras foram utilizadas para abrir as galerias e instalar os revestimentos de concreto durante a construção — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

Qualquer escavação profunda, seja um túnel viário ou o subsolo de um edifício, exige a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas. Apenas esses especialistas conseguem analisar a resistência do solo através de sondagens de campo e calcular a pressão lateral da terra.

Escavar o terreno sem um estudo geotécnico adequado causa o rebaixamento do lençol freático e o afundamento de construções vizinhas. Não é um trabalho que se realiza sem projetos aprovados porque a estabilidade da encosta depende de cálculos rigorosos de empuxo.