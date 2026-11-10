Com 50,5 km de extensão, a galeria subterrânea que liga o Reino Unido à França opera como um dos maiores feitos da geotecnia moderna. Construído sob a gestão da concessionária Getlink, o complexo enfrentou a pressão de milhões de toneladas de água para conectar a Europa ao Reino Unido.
Por que o túnel não desmorona com o peso de todo o oceano por cima?
Imagine empurrar um canudo através de uma camada espessa de argila molhada sem deixar o furo fechar. No leito do mar, a água exerce uma pressão enorme sobre o solo, exigindo que a estrutura segure a terra e o oceano ao mesmo tempo. Na engenharia subterrânea, essa sustentação contínua é garantida por anéis gigantes de concreto armado instalados logo após a escavação.
Os engenheiros fixaram o traçado na camada de marga calcária, uma rocha impermeável ideal para escavação. As 11 tuneladoras montaram revestimentos com espessura de 40 cm a 50 cm, projetados para suportar pressões hidrostáticas de até 10 bar — o equivalente ao peso de cem metros de coluna de água sobre a estrutura. Assim, o túnel permanece seco e estável.
Qual é o tamanho e a capacidade do sistema subterrâneo?
As especificações dimensionais do complexo foram projetadas para isolar riscos de incêndio e permitir a circulação contínua de composições ferroviárias pesadas.
Extensão total da rota subterrânea: possui 50,5 km de comprimento total, dos quais 37,9 km ficam sob o leito marinho do Canal da Mancha, fixando o recorde mundial de trecho subaquático.
- Diâmetro das galerias ferroviárias: dois tubos principais possuem 7,6 metros de diâmetro interno cada um, abrigando trilhos de bitola padrão.
- Túnel de serviço intermediário: uma galeria central de 4,8 metros de diâmetro mantém pressão positiva de ar para evitar a entrada de fumaça em emergências.
- Dutos de alívio de pressão: aberturas transversais de 2 metros de diâmetro a cada 250 metros equilibram a onda de choque aerodinâmica dos trens.
- Profundidade máxima de assentamento: atinge 115 metros abaixo do nível do mar e até 75 metros abaixo do sedimento oceânico.
Como os trens cruzam o túnel sem empurrar uma parede de ar sufocante?
Quando um trem de alta velocidade entra em um tubo fechado a 160 km/h, ele age como o êmbolo de uma seringa, comprimindo o ar à sua frente. Para impedir que essa resistência diminua a velocidade e cause desconforto nos passageiros, o sistema utiliza os dutos de alívio para desviar o ar comprimido para a galeria vizinha.
Além disso, duas grandes usinas de refrigeração circulam água gelada por tubulações ao longo das paredes. O atrito dos motores e os freios das composições geram calor intenso que aqueceria o túnel a 50 °C sem esse controle térmico contínuo. Por isso, a temperatura interna se mantém estável em torno de 25 °C.
Quais normas de segurança protegem o túnel contra incêndios e infiltrações?
A operação do complexo segue diretrizes da norma NFPA 130, padrão internacional para sistemas de transporte sobre trilhos e galerias guiadas. Essa regulamentação exige passagens de emergência conectadas ao túnel de serviço a cada 375 metros, garantindo a evacuação dos passageiros para uma área pressurizada em poucos minutos.
Na parte estrutural, o concreto dos anéis atende aos requisitos da Eurocode 2 (EN 1992), incorporando microfibras de polipropileno na mistura. Quando expostas a calor extremo, essas fibras derretem e criam microcanais que liberam o vapor de água aprisionado, impedindo a explosão da camada superficial do concreto.
Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?
Qualquer escavação profunda, seja um túnel viário ou o subsolo de um edifício, exige a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas. Apenas esses especialistas conseguem analisar a resistência do solo através de sondagens de campo e calcular a pressão lateral da terra.
Escavar o terreno sem um estudo geotécnico adequado causa o rebaixamento do lençol freático e o afundamento de construções vizinhas. Não é um trabalho que se realiza sem projetos aprovados porque a estabilidade da encosta depende de cálculos rigorosos de empuxo.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais subterrâneos ou obras de contenção locais, recomenda-se a avaliação técnica de um engenheiro geotécnico ou consultor de estruturas, especialmente em contextos de risco de escavação, infiltração de água ou comprometimento do solo.