Destaques UAI Lotofácil 3826 sorteia R$ 2 milhões nesta terça-feira, 10/11, às 21h — apostas até as 20h. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões — o 3825 teve ganhador em Francisco Beltrão/PR, que levou R$ 1,6 milhão; o prêmio recomeçou

2 Sorteio hoje às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

A Lotofácil 3826 sorteia R$ 2 milhões nesta terça-feira, 10/11, às 21h. O concurso de ontem, 3825, foi para uma aposta única em Francisco Beltrão (PR) — um bolão de 15 cotas feito na Lotérica Alvorada que levou R$ 1.622.768,40. Com ganhador, o prêmio voltou ao valor-base para o 3826.

Quando e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado também sai em loterias.caixa.gov.br logo após a apuração.

Como apostar na Lotofácil 3826

Marque de 15 a 20 números entre 1 e 25. A aposta mínima — com 15 dezenas — custa R$ 3,00. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os 15 números sorteados. Jogue em loteriasonline.caixa.gov.br, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica até as 20h.

Faixas de premiação

15 acertos: prêmio principal

14 acertos: prêmio fixo

13 acertos: prêmio fixo

12 acertos: prêmio fixo

11 acertos: prêmio fixo

Histórico recente da Lotofácil

3825 (seg 09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23 — 1 ganhador Francisco Beltrão/PR R$ 1.622.768,40

3824 (dom 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25 — 2 ganhadores: Salvador/BA e Taubaté/SP R$ 800 mil cada

3823 (sex 06/11): 03 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 2 ganhadores: São Bernardo do Campo/SP e Porto Alegre/RS R$ 976.316,42 cada

3822 (qui 05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25 — 3 ganhadores: São Gabriel/RS, São Paulo/SP (2×) R$ 1.433.853,15 cada

3821 (qua 04/11): 01 — 05 — 06 — 09 — 10 — 12 — 14 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25 — acumulou R$ 5 mi

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder. 22 – 24 – 25.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira (10/11), concurso 3826.

Confira os dados no portal oficial das Loterias Caixa.

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