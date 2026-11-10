Destaques UAI Quina 7164 sorteia prêmio acumulado de R$ 3,8 milhões nesta terça-feira, 10/11, às 21h — 4 concursos sem ganhador. 1 Prêmio acumulado: R$ 3,8 milhões — ninguém acertou os 5 números nos últimos 4 concursos seguidos (7160 a 7163)

2 Sorteio hoje às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica credenciada

A Quina 7164 chega a esta terça-feira, 10/11, com prêmio acumulado de R$ 3,8 milhões — são quatro concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal, dos concursos 7160 a 7163. Ontem (7163), foram sorteados 30, 47, 50, 55 e 61, e mais uma vez ninguém acertou os cinco números.

Quando e como acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado também sai em loterias.caixa.gov.br logo após a apuração.

Como apostar na Quina 7164

Marque de 5 a 15 números entre 1 e 80. A aposta mínima — com 5 dezenas — custa R$ 2,50. Para o prêmio principal, é preciso acertar os 5 números sorteados. Jogue em loteriasonline.caixa.gov.br, no app Loterias Caixa ou em qualquer lotérica até as 20h.

Faixas de premiação

5 acertos (quina): prêmio principal

4 acertos (quadra): prêmio fixo

3 acertos (terno): prêmio fixo

2 acertos (duque): prêmio fixo

Histórico recente da Quina

7163 (seg 09/11): 30 — 47 — 50 — 55 — 61 — acumulou; 13 × quadra R$ 26.788,10

7162 (dom 08/11): 09 — 29 — 46 — 57 — 66 — acumulou; 16 × quadra R$ 21.974,91

7161 (sex 06/11): 48 — 53 — 68 — 71 — 79 — acumulou; 19 × quadra R$ 15.954,49

7160 (qui 05/11): 05 — 18 — 29 — 33 — 63 — acumulou; 47 × quadra R$ 5.375,62

7159 (qua 04/11): 20 — 43 — 51 — 62 — 69 — 1 ganhador Arapongas/PR R$ 11.825.641,07

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10 mil, pagamento em até dois dias úteis. Prazo de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.