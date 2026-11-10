UAI Resumo do concurso LOTOFÁCIL 3826

As 15 dezenas da Lotofácil 3826, de terça-feira, 10/11, estão indicadas abaixo. O rateio oficial segue em apuração pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 03 – 15 – 25 – 22 – 24 – 21 – 02 – 18 – 13 – 05 – 19 – 08 – 01 – 09 – 12

2 Sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — Caixa Econômica Federal.

3 Rateio: a confirmar. Os dados serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

O concurso 3826 da Lotofácil está previsto para esta terça-feira, 10/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa Econômica Federal divulgará os números e a divisão dos prêmios após a apuração.

Dezenas sorteadas da Lotofácil 3826

03 – 15 – 25 – 22 – 24 – 21 – 02 – 18 – 13 – 05 – 19 – 08 – 01 – 09 – 12

Resultado da Lotofácil 3826 de hoje (10/11): veja as 15 dezenas sorteadas e o rateio

Sorteio previsto para 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil 3826 acumulou?

A confirmar. O resultado da faixa principal será conhecido após a divulgação do rateio oficial pela Caixa.

Rateio por faixa

15 acertos: A confirmar

14 acertos: A confirmar

13 acertos: A confirmar

12 acertos: A confirmar

11 acertos: A confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser resgatados exclusivamente nas agências da instituição, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgate é de 90 dias. Após esse período, os valores são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio será o concurso 3827, previsto para quarta-feira, 11/11, às 21h. As apostas podem ser registradas até as 20h pelo Loterias Online da Caixa ou em qualquer casa lotérica.

Histórico recente da Lotofácil

3825 (09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23. Um ganhador em Francisco Beltrão/PR, com prêmio de R$ 1.622.768,40.

3824 (08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25. Dois ganhadores: Salvador/BA e Taubaté/SP, com R$ 800 mil cada.

3823 (06/11): 03 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24. Dois ganhadores: São Bernardo do Campo/SP e Porto Alegre/RS, com R$ 976.316,42 cada.

3822 (05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25. Três ganhadores: São Gabriel/RS e São Paulo/SP (duas apostas), com R$ 1.433.853,15 cada.

3821 (04/11): 01 — 05 — 06 — 09 — 10 — 12 — 14 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25. Acumulou.

O histórico completo está disponível no site oficial da Lotofácil.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser realizadas pelo portal Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.