UAI Resumo do concurso DIA DE SORTE 1344

As sete dezenas e o Mês da Sorte do Dia de Sorte 1344, de terça-feira, 10/11, estão indicados abaixo. O rateio oficial segue em apuração pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 23 – 04 – 08 – 26 – 01 – 12 – 25 / Mês da Sorte: MARÇO

2 Sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — Caixa Econômica Federal.

3 Rateio: a confirmar. Os dados serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

O sorteio do Dia de Sorte 1344 está previsto para terça-feira, 10/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números e o Mês da Sorte serão confirmados após a extração, enquanto o rateio depende da apuração da Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas do Dia de Sorte 1344

23 – 04 – 08 – 26 – 01 – 12 – 25 / Mês da Sorte: MARÇO

Resultado do Dia de Sorte 1344 de hoje (10/11): veja as sete dezenas e o Mês da Sorte

Sorteio previsto para 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte 1344 acumulou?

A confirmar. A situação da faixa principal será definida após a divulgação dos dados oficiais do concurso.

Rateio por faixa

7 acertos + Mês da Sorte: A confirmar

7 acertos sem Mês da Sorte: A confirmar

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

Mês da Sorte: A confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima desse limite são pagos exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Prêmios superiores a R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias. Depois desse período, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio será o concurso 1345, previsto para quarta-feira, 11/11, às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h pelo Loterias Online da Caixa ou em qualquer lotérica credenciada.

Histórico recente do Dia de Sorte

1343 (09/11): 02 — 07 — 10 — 18 — 19 — 20 — 25. Mês da Sorte: Outubro. Acumulou; 104 apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 2.197,49 cada.

1342 (08/11): 06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28. Mês da Sorte: Janeiro. Acumulou; 88 apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 2.398,88 cada.

1341 (06/11): 05 — 14 — 17 — 20 — 22 — 25 — 29. Mês da Sorte: Maio. Acumulou; 110 apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 2.043,43 cada.

1340 (05/11): 04 — 06 — 07 — 08 — 12 — 21 — 31. Mês da Sorte: Dezembro. Acumulou; 60 apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 2.755,02 cada.

1339 (04/11): 08 — 13 — 15 — 24 — 25 — 26 — 31. Mês da Sorte: Dezembro. Acumulou; 40 apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 3.181,46 cada.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial do Dia de Sorte.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser realizadas pelo portal Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.