UAI Resumo do concurso QUINA 7164

As cinco dezenas da Quina 7164, de terça-feira, 10/11, estão indicadas abaixo. O rateio oficial segue em apuração pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 65 – 50 – 26 – 30 – 62

2 Sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — Caixa Econômica Federal.

3 Rateio: a confirmar. Os dados serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

O sorteio da Quina 7164 está previsto para terça-feira, 10/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A divulgação dos ganhadores e dos valores pagos em cada faixa depende da apuração oficial.

Dezenas sorteadas da Quina 7164

65 – 50 – 26 – 30 – 62

Resultado da Quina 7164 de hoje (10/11): veja as cinco dezenas sorteadas e o rateio

Sorteio previsto para 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Quina 7164 acumulou?

A confirmar. A situação do prêmio principal será definida após a divulgação do resultado oficial pela Caixa.

Rateio por faixa

5 acertos (quina): A confirmar

4 acertos (quadra): A confirmar

3 acertos (terno): A confirmar

2 acertos (duque): A confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima desse limite são pagos exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Prêmios superiores a R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgate é de 90 dias. Depois desse período, o dinheiro é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio será o concurso 7165, previsto para quarta-feira, 11/11, às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h pelo Loterias Online da Caixa ou em qualquer lotérica.

Histórico recente da Quina

7163 (09/11): 30 — 47 — 50 — 55 — 61. Acumulou; 13 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 26.788,10 cada.

7162 (08/11): 09 — 29 — 46 — 57 — 66. Acumulou; 16 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 21.974,91 cada.

7161 (06/11): 48 — 53 — 68 — 71 — 79. Acumulou; 19 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 15.954,49 cada.

7160 (05/11): 05 — 18 — 29 — 33 — 63. Acumulou; 47 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 5.375,62 cada.

7159 (04/11): 20 — 43 — 51 — 62 — 69. Um ganhador pela internet recebeu R$ 11.825.641,07.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial da Quina.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser realizadas pelo portal Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.