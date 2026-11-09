O Dia de Sorte 1342 tem prêmio estimado em R$ 3,2 milhões e está previsto para domingo (8 de novembro), a partir das 11h. A premiação aumentou depois que ninguém acertou os sete números do concurso 1341, realizado na sexta-feira (6).
Na extração anterior, saíram as dezenas 05, 14, 17, 20, 22, 25 e 29. O Mês da Sorte foi Maio. O valor acumulado informado para o próximo concurso é de R$ 2.760.834,95, enquanto a estimativa de prêmio divulgada para a faixa principal é de R$ 3,2 milhões.
Resultado anterior do Dia de Sorte
O concurso 1341, de 06/11/2026, teve o seguinte resultado:
05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29
Mês da Sorte: Maio
Não houve ganhador na faixa de sete acertos. Nas demais faixas, 110 apostas acertaram seis números, 3.335 fizeram cinco acertos e 34.778 marcaram quatro dezenas. O Mês da Sorte premiou 89.807 apostas.
Quando será o sorteio do Dia de Sorte 1342?
O concurso 1342 está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa transmite as extrações em seus canais oficiais.
Como funciona a aposta do Dia de Sorte?
O apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um dos 12 meses do ano. A aposta simples, com sete dezenas, custa R$ 2,50.
A modalidade premia quem acerta quatro, cinco, seis ou sete números. Também há uma faixa específica para quem acerta o Mês da Sorte, com prêmio fixo informado de R$ 2,50.
Faixas de premiação
- 7 acertos: prêmio principal, estimado em R$ 3,2 milhões neste concurso.
- 6 acertos: valor rateado entre as apostas ganhadoras.
- 5 acertos: R$ 25,00.
- 4 acertos: R$ 5,00.
- Mês da Sorte: R$ 2,50.
Próximo concurso do Dia de Sorte
Depois do concurso 1342, a próxima extração prevista é a de número 1343, na segunda-feira (09/11), a partir das 21h, conforme a programação regular indicada pela Caixa para a modalidade.
Perguntas frequentes sobre o Dia de Sorte 1342
Qual é o prêmio estimado?
R$ 3,2 milhões.
Quais foram as dezenas do último concurso?
05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29.
Qual foi o Mês da Sorte?
Maio.
Quando será o sorteio?
Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.
Quanto paga o Mês da Sorte?
O valor informado para essa faixa é de R$ 2,50.
Consulte as informações atualizadas no portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.