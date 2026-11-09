Pré-sorteio · Lotofácil 3825UAI
A Lotofácil 3825 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões nesta segunda-feira (09/11), um dia após duas apostas dividirem a faixa principal.
- 1Prêmio estimado: R$ 2 milhões.
- 2Último resultado: 01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25.
- 3Ganhadores: Salvador (BA) e Taubaté (SP), com cerca de R$ 800 mil cada.
- 4Sorteio: segunda-feira (09/11), às 21h; apostas simples até 20h.
A Lotofácil 3825 será sorteada nesta segunda-feira (09/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões. A estimativa voltou a esse patamar depois que duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3824, no domingo (08/11).
Os bilhetes vencedores foram registrados em Salvador (BA) e Taubaté (SP). As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 e 25.
Resultado anterior da Lotofácil
O concurso 3824 teve os seguintes números:
01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25
Duas apostas acertaram os 15 números. A aposta de Salvador recebeu R$ 800.258,40, enquanto a de Taubaté recebeu R$ 800.258,57.
Rateio da Lotofácil 3824
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|2
|R$ 800.258,40 e R$ 800.258,57
|14 acertos
|168
|R$ 1.997,57
|13 acertos
|7.085
|R$ 35,00
|12 acertos
|96.897
|R$ 14,00
|11 acertos
|571.711
|R$ 7,00
Quando será o sorteio da Lotofácil 3825?
O concurso está marcado para segunda-feira (09/11), às 21h, no Espaço da Sorte. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
Como apostar na Lotofácil?
O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.
As apostas simples podem ser feitas até 20h desta segunda-feira, uma hora antes do sorteio, em casas lotéricas ou nos canais digitais da Caixa.
Faixas de premiação da Lotofácil
- 15 acertos: prêmio estimado em R$ 2 milhões.
- 14 acertos: valor rateado.
- 13 acertos: R$ 35,00.
- 12 acertos: R$ 14,00.
- 11 acertos: R$ 7,00.
Histórico recente da Lotofácil
- 3824 (08/11/2026): duas apostas ganhadoras, em Salvador (BA) e Taubaté (SP).
- 3823 (06/11/2026): 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 — 2 ganhadores, com R$ 976.316,42 cada.
- 3822 (05/11/2026): 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 — 3 ganhadores, com R$ 1.433.853,15 cada.
- 3821 (04/11/2026): 01 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 — acumulou.
- 3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 — 2 ganhadores.
Próximo concurso da Lotofácil
O concurso 3826 está previsto para terça-feira (10/11), às 21h. O prêmio estimado ainda não foi divulgado nas fontes consultadas.
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Valores superiores devem ser retirados em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias corridos.
Perguntas frequentes sobre a Lotofácil 3825
Qual é o prêmio estimado?
R$ 2 milhões.
Quando acontece o sorteio?
Segunda-feira (09/11), às 21h.
Até quando posso apostar?
Até 20h desta segunda-feira.
Qual foi o resultado do concurso anterior?
01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25.
Quando é o próximo sorteio?
Terça-feira (10/11), concurso 3826.
Confira os dados no portal oficial das Loterias Caixa.
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