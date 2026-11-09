Pré-sorteio · Quina 7163UAI
A Quina 7163 tem prêmio estimado em R$ 3 milhões nesta segunda-feira (09/11), depois que o concurso anterior acumulou.
- 1Prêmio estimado: R$ 3 milhões.
- 2Último resultado: 09 – 29 – 46 – 57 – 66; ninguém acertou a quina.
- 3Rateio anterior: 16 quadras de R$ 21.974,91; 2.584 ternos de R$ 129,58.
- 4Sorteio: segunda-feira (09/11), às 21h; apostas simples até 20h.
A Quina 7163 será sorteada nesta segunda-feira (09/11), a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 3 milhões, após o concurso 7162, realizado no domingo (08/11), terminar sem acertador das cinco dezenas.
No sorteio anterior, saíram os números 09, 29, 46, 57 e 66. A faixa principal acumulou R$ 2.117.238,35 para o concurso seguinte.
Resultado do concurso anterior da Quina
As dezenas sorteadas no concurso 7162 foram:
09 – 29 – 46 – 57 – 66
Nenhuma aposta acertou os cinco números. A quadra teve 16 ganhadores, o terno registrou 2.584 apostas premiadas e o duque teve 72.223 ganhadores.
Rateio da Quina 7162
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|5 acertos
|0
|Acumulou
|4 acertos
|16
|R$ 21.974,91
|3 acertos
|2.584
|R$ 129,58
|2 acertos
|72.223
|R$ 4,63
Quando será o sorteio da Quina 7163?
O concurso 7163 está marcado para esta segunda-feira (09/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão será feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como apostar na Quina?
O apostador escolhe de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.
As apostas simples podem ser registradas até 20h, uma hora antes do sorteio, nas lotéricas e nos canais digitais da Caixa.
Faixas de premiação da Quina
- 5 acertos: prêmio principal, estimado em R$ 3 milhões.
- 4 acertos: valor rateado entre as apostas ganhadoras.
- 3 acertos: valor rateado entre as apostas ganhadoras.
- 2 acertos: valor rateado entre as apostas ganhadoras.
Histórico recente da Quina
- 7162 (08/11/2026): 09 – 29 – 46 – 57 – 66 — acumulou.
- 7161 (06/11/2026): 48 – 53 – 68 – 71 – 79 — acumulou.
- 7160 (05/11/2026): 05 – 18 – 29 – 33 – 63 — acumulou; 47 quadras de R$ 5.375,62, 3.299 ternos de R$ 72,93 e 67.788 duques de R$ 3,54.
- 7159 (04/11/2026): 20 – 43 – 51 – 62 – 69 — 1 ganhador em Arapongas (PR), com R$ 11.825.641,07.
- 7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou.
Próximo concurso da Quina
Depois da extração 7163, o concurso 7164 está previsto para terça-feira (10/11), às 21h. A estimativa de prêmio para esse concurso ainda não foi divulgada nas fontes consultadas.
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Valores superiores são pagos em agências da Caixa. O prazo para resgate é de 90 dias corridos.
Perguntas frequentes sobre a Quina 7163
Qual é o prêmio da Quina 7163?
R$ 3 milhões.
Quais foram as dezenas do concurso anterior?
09 – 29 – 46 – 57 – 66.
Quando acontece o sorteio?
Nesta segunda-feira (09/11), às 21h.
Até quando posso apostar?
Até 20h desta segunda-feira, uma hora antes do sorteio.
Quando será o próximo concurso?
Terça-feira (10/11), concurso 7164.
Consulte as regras e os resultados no portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.