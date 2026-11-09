Pré-sorteio · Lotomania 2997 UAI A Lotomania 2997 tem prêmio estimado em R$ 4 milhões nesta segunda-feira (09/11), após o concurso 2996 acumular. 1 Prêmio estimado: R$ 4 milhões.

2 Último resultado: 11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95.

3 Concurso 2996: ninguém acertou 20 nem zero dezenas; 3 apostas fizeram 19 pontos.

4 Sorteio: segunda-feira (09/11), às 21h; apostas simples até 20h.

A Lotomania 2997 será sorteada nesta segunda-feira (09/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 4 milhões, depois que o concurso 2996, realizado na sexta-feira (06/11), terminou sem ganhador na faixa de 20 acertos.

A Lotomania também premia apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas. No concurso anterior, porém, não houve ganhador nem na faixa de 20 acertos nem na faixa de zero acerto.

Resultado anterior da Lotomania

As 20 dezenas sorteadas no concurso 2996 foram:

11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95

Rateio da Lotomania 2996

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 20 acertos 0 Acumulou 19 acertos 3 R$ 77.782,85 18 acertos 48 R$ 3.038,40 17 acertos 451 R$ 323,37 16 acertos 2.921 R$ 49,92 15 acertos 12.949 R$ 11,26 0 acertos 0 Não houve ganhador

Quando será o sorteio da Lotomania 2997?

O concurso 2997 está previsto para segunda-feira (09/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada nos canais oficiais da Caixa.

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, o apostador marca exatamente 50 números entre os 100 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 20 dezenas. A aposta simples custa R$ 3,00.

As apostas simples podem ser feitas até 20h desta segunda-feira, uma hora antes do sorteio.

Faixas de premiação da Lotomania

A modalidade contempla as seguintes faixas:

20 acertos: prêmio principal.

prêmio principal. 19, 18, 17, 16 e 15 acertos: valores rateados entre os ganhadores.

valores rateados entre os ganhadores. 0 acertos: faixa especial para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas.

Histórico recente da Lotomania

2996 (06/11/2026): 11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95 — acumulou.

11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95 — acumulou. 2995 (04/11/2026): 04 – 12 – 19 – 20 – 23 – 26 – 31 – 33 – 40 – 49 – 51 – 58 – 61 – 66 – 68 – 74 – 75 – 83 – 85 – 92 — acumulou.

04 – 12 – 19 – 20 – 23 – 26 – 31 – 33 – 40 – 49 – 51 – 58 – 61 – 66 – 68 – 74 – 75 – 83 – 85 – 92 — acumulou. 2994 (30/10/2026): 03 – 04 – 05 – 07 – 13 – 14 – 18 – 22 – 32 – 34 – 43 – 50 – 52 – 58 – 73 – 75 – 84 – 85 – 87 – 90 — acumulou.

03 – 04 – 05 – 07 – 13 – 14 – 18 – 22 – 32 – 34 – 43 – 50 – 52 – 58 – 73 – 75 – 84 – 85 – 87 – 90 — acumulou. 2991 (23/10/2026): 05 – 08 – 16 – 20 – 29 – 33 – 36 – 40 – 43 – 48 – 50 – 55 – 62 – 66 – 67 – 70 – 72 – 85 – 96 – 99 — uma aposta digital de Aracaju (SE) ganhou R$ 1.005.301,46 na faixa principal.

05 – 08 – 16 – 20 – 29 – 33 – 36 – 40 – 43 – 48 – 50 – 55 – 62 – 66 – 67 – 70 – 72 – 85 – 96 – 99 — uma aposta digital de Aracaju (SE) ganhou R$ 1.005.301,46 na faixa principal. 2989 (19/10/2026): 06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99 — prêmio principal de R$ 13.862.738,85.

No concurso 2995, a faixa de 19 acertos teve uma aposta ganhadora, com R$ 241.537,15. Outras 57 apostas acertaram 18 números, 479 fizeram 17 acertos, 3.060 marcaram 16 e 13.058 fizeram 15 pontos.

Próximo concurso da Lotomania

O concurso 2998 está previsto para quarta-feira (11/11), às 21h. O prêmio estimado ainda não foi divulgado nas fontes consultadas.

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Valores superiores devem ser retirados em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias corridos.

Perguntas frequentes sobre a Lotomania 2997

Qual é o prêmio estimado?

R$ 4 milhões.

Quais foram as dezenas do concurso anterior?

11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95.

A Lotomania premia quem não acerta nenhum número?

Sim. A modalidade tem uma faixa específica para zero acertos.

Quando será o próximo concurso?

Quarta-feira (11/11), concurso 2998.

Consulte as informações no portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.imento — nunca aposte mais do que pode perder.