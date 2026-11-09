Pré-sorteio · Dupla Sena 3030 UAI A Dupla Sena 3030 tem prêmio estimado em R$ 11,6 milhões nesta segunda-feira (09/11). No concurso 3029, a sena acumulou no primeiro sorteio, mas houve ganhador no segundo. 1 Prêmio estimado: R$ 11,6 milhões.

2 Concurso anterior: 1º sorteio acumulou; 2º sorteio teve 1 ganhador na sena, com R$ 121.252,46.

3 Dezenas do 3029: 1º: 10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46 | 2º: 10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41.

4 Sorteio: segunda-feira (09/11), às 21h; apostas simples até 20h.

A Dupla Sena 3030 será sorteada nesta segunda-feira (09/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado está em R$ 11,6 milhões.

O concurso anterior, de número 3029, foi realizado na sexta-feira (06/11) e teve dois resultados diferentes. No primeiro sorteio, ninguém acertou as seis dezenas. Já no segundo sorteio, uma aposta acertou a sena e recebeu R$ 121.252,46. Por isso, é importante observar separadamente as duas extrações e suas faixas de premiação.

Resultado anterior da Dupla Sena 3029

1º sorteio: 10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46

2º sorteio: 10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41

Rateio do concurso 3029

1º sorteio

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta Sena (6 acertos) 0 Acumulou Quina (5 acertos) 21 R$ 5.249,02 Quadra (4 acertos) 1.064 R$ 118,39 Terno (3 acertos) 20.738 R$ 3,03

2º sorteio

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta Sena (6 acertos) 1 R$ 121.252,46 Quina (5 acertos) 39 R$ 2.543,76 Quadra (4 acertos) 1.073 R$ 117,40 Terno (3 acertos) 20.614 R$ 3,05

Quando será o sorteio da Dupla Sena 3030?

O concurso 3030 está previsto para segunda-feira (09/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ocorre pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Como apostar na Dupla Sena?

O apostador escolhe de seis a 15 números entre os 50 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 2,50. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios do concurso.

As apostas simples podem ser feitas até 20h, uma hora antes da extração.

Faixas de premiação da Dupla Sena

Em cada um dos dois sorteios, há premiação para quem acertar seis, cinco, quatro ou três números. Os valores das faixas são apurados separadamente.

Histórico recente da Dupla Sena

3029 (06/11/2026): 1º: 10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46 | 2º: 10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41 — sena acumulou no primeiro sorteio; uma aposta ganhou no segundo.

1º: 10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46 | 2º: 10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41 — sena acumulou no primeiro sorteio; uma aposta ganhou no segundo. 3028 (04/11/2026): 1º: 02 – 04 – 30 – 39 – 42 – 49 | 2º: 08 – 09 – 10 – 18 – 27 – 50 — acumulou.

1º: 02 – 04 – 30 – 39 – 42 – 49 | 2º: 08 – 09 – 10 – 18 – 27 – 50 — acumulou. 3027 (30/10/2026): 1º: 05 – 10 – 22 – 27 – 31 – 33 | 2º: 01 – 04 – 24 – 36 – 38 – 50 — acumulou.

1º: 05 – 10 – 22 – 27 – 31 – 33 | 2º: 01 – 04 – 24 – 36 – 38 – 50 — acumulou. 3026 (28/10/2026): 1º: 05 – 22 – 30 – 31 – 42 – 49 | 2º: 35 – 38 – 39 – 43 – 47 – 49 — acumulou.

1º: 05 – 22 – 30 – 31 – 42 – 49 | 2º: 35 – 38 – 39 – 43 – 47 – 49 — acumulou. 3024 (23/10/2026): 1º: 11 – 18 – 19 – 40 – 42 – 44 | 2º: 04 – 07 – 16 – 18 – 24 – 39 — não houve sena nos dois sorteios; 13 apostas acertaram a quina do segundo sorteio, com R$ 6.246,61 cada.

Próximo concurso da Dupla Sena

O concurso 3031 está previsto para quarta-feira (11/11), às 21h. A estimativa de prêmio ainda não foi divulgada nas fontes consultadas.

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Valores maiores devem ser resgatados em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias corridos.

Perguntas frequentes sobre a Dupla Sena 3030

Qual é o prêmio estimado?

R$ 11,6 milhões.

Quais foram os resultados do concurso anterior?

1º sorteio: 10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46. 2º sorteio: 10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41.

Houve ganhador no concurso 3029?

Sim. Uma aposta acertou a sena no segundo sorteio e recebeu R$ 121.252,46. No primeiro sorteio, a sena acumulou.

Quando acontece o sorteio?

Segunda-feira (09/11), às 21h.

Quando é o próximo concurso?

Quarta-feira (11/11), concurso 3031.

Consulte resultados e regras no portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.