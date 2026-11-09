A Super Sete 919 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 200 mil. O concurso anterior, 918, terminou sem acertador das sete colunas, e por isso o prêmio principal acumulou.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Super Sete, o apostador preenche as sete colunas obrigatórias, podendo marcar mais de um número por coluna (0 a 9). A aposta mínima custa R$ 2,50. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 colunas certas: R$ 200 mil estimados

6 colunas certas: valor rateado

5 colunas certas: valor rateado

4 colunas certas: valor rateado

3 colunas certas: valor rateado

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Super Sete 919?

R$ 200 mil estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.

Como funciona a mecânica de colunas?

Sete colunas com números de 0 a 9 — você escolhe um por coluna e a Caixa sorteia um por coluna.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 11/11, às 21h — concurso 920.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.