Resumo executivo 🏢 Torres aerodinâmicas Edifício de 240 metros com duas torres em formato de vela inclinadas a 45 graus para o mar. 💨 Efeito funil A geometria das fachadas canaliza o vento acelerando o fluxo do ar em direção ao centro do complexo. ⚡ Turbinas integradas 3 geradores de 29 metros de diâmetro instalados em pontes metálicas entre os dois prédios. 🔋 Geração limpa Produz até 1.300 MWh por ano, suprindo até 15% de toda a energia consumida pelas torres.

No horizonte de Manama, duas torres com formato de vela naval capturam as rajadas de vento do Golfo Pérsico para gerar eletricidade limpa direto na fachada do prédio.

Por que o formato de vela das torres consegue acelerar o vento natural do mar?

Imagine assoprar o ar através do gargalo de uma garrafa: quando a passagem se afunila, a velocidade do fluxo aumenta de forma automática. O projeto arquitetônico das duas torres de 240 metros utiliza exatamente esse comportamento físico para transformar brisas marítimas suaves em correntes fortes no centro da estrutura.

Esse fenômeno é conhecido em dinâmica dos fluidos como efeito Venturi, onde o estreitamento do espaço entre as fachadas reduz a pressão e eleva a velocidade do ar em até 30%. Assim, mesmo em dias de vento fraco, as turbinas mantêm um fluxo constante de rotação para alimentar os sistemas prediais.

O Bahrain World Trade Center integrou três turbinas eólicas às estruturas metálicas que conectam suas duas torres. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as métricas operacionais das turbinas eólicas suspensas no edifício?

As especificações técnicas fornecidas pelo relatório de engenharia da Atkins detalham como cada componente metálico e aerodinâmico foi dimensionado para suportar rajadas intensas sem transferir vibrações para os escritórios do complexo:

Massa total por ponte metálica: cada uma das três passarelas de 31,5 metros de extensão pesa cerca de 65 toneladas de aço estrutural.

Diâmetro das pás de rotação: cada turbina possui hélices de 29 metros de diâmetro com rotação fixa de 38 rotações por minuto.

cada turbina possui hélices de 29 metros de diâmetro com rotação fixa de 38 rotações por minuto. Capacidade nominal de geração: os três geradores juntos entregam 675 kW de potência instalada contínua.

os três geradores juntos entregam 675 kW de potência instalada contínua. Produção anual estimada: o sistema gera entre 1.100 MWh e 1.300 MWh de energia elétrica por ano no Golfo Pérsico.

o sistema gera entre 1.100 MWh e 1.300 MWh de energia elétrica por ano no Golfo Pérsico. Redução de emissões de carbono: a eletricidade eólica gerada evita a emissão de aproximadamente 550 toneladas de CO2 anualmente.

Como as turbinas funcionam no dia a dia sem causar trepidação nos escritórios?

Para impedir que o movimento das hélices de 29 metros trema a estrutura do prédio, cada ponte de aço é conectada às torres por apoios flexíveis de borracha sintética. Esses amortecedores absorvem a energia mecânica da rotação antes que ela alcance o concreto das colunas principais.

Além disso, o sistema conta com travamentos automáticos que mudam o ângulo das pás quando os ventos ultrapassam 72 km/h, prevenindo sobrecarga mecânica nos geradores. Assim, o prédio mantém o conforto acústico interno e produz energia limpa de forma contínua.

Sistema de Energia Limpa Mecanismo de Captação Eficiência / Área Utilizada 🌬️ Turbinas Integradas (BWTC) Efeito Venturi por formato predial (240 m) 1.300 MWh/ano sem ocupar área de solo 🌪️ Turbina Eólica de Solo Torre isolada instalada em campo aberto Exige grandes faixas de terra e fundações exclusivas ☀️ Painéis Solares em Fachada Captação de radiação fotovoltaica direta Depende de alta área exposta e iluminação solar contínua

Qual norma de engenharia valida a segurança de pontes e turbinas em arranha-céus?

O projeto do complexo seguiu as diretrizes internacionais da norma ASCE 7 (American Society of Civil Engineers) para cargas de vento em edifícios altos e os códigos britânicos BS 6399 para testes aerodinâmicos. No Brasil, critérios semelhantes de pressão estática e dinâmica do vento são estabelecidos pela ABNT NBR 6123.

Ensaios detalhados em túnel de vento realizados pelo laboratório BMT Fluid Mechanics simularam tempestades severas para garantir que as passarelas não sofram torção ressonante. Por isso, as estruturas de conexão suportam deslocamentos térmicos e pressões sem comprometer a integridade dos pilares de sustentação.

A geometria das torres foi concebida para favorecer o direcionamento dos ventos até as turbinas instaladas entre os edifícios. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro de ventos e estruturas?

A instalação de geradores eólicos ou grandes painéis em fachadas comerciais exige a atuação de um engenheiro de ventos e de um engenheiro estrutural habilitados. Apenas esses especialistas conseguem calcular as cargas dinâmicas adicionais que a força do vento aplicará sobre as vigas do edifício.

Tentar fixar equipamentos de grande porte em lajes sem um estudo prévio de vibração e resistência do concreto cria riscos sérios de trincas estruturais e queda de componentes. A avaliação técnica garante que a edificação opere com total estabilidade durante toda a sua vida útil.