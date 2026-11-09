Resultado do Dia de SorteUAI
Dia de Sorte 1343: ninguém acertou os sete números, e o prêmio acumulou em R$ 4,4 milhões.
- 1Dezenas sorteadas: 02 – 07 – 10 – 18 – 19 – 20 – 25.
Mês da Sorte: Outubro.
- 27 acertos: nenhuma aposta ganhadora.
- 36 acertos: 104 apostas ganhadoras, R$ 2.197,49 cada.
- 4Mês da Sorte: 148.088 apostas ganhadoras, R$ 2,50 cada.
O Dia de Sorte 1343 foi sorteado nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 3,7 milhões.
No concurso anterior, o Dia de Sorte 1342, realizado no domingo (08/11), foram sorteados os números 06, 07, 15, 17, 21, 22 e 28. O Mês da Sorte foi Janeiro, e a faixa principal acumulou.
Números sorteados do Dia de Sorte 1343
Dezenas: 2 – 7 – 10 – 18 – 19 – 20 – 25
Mês da Sorte: Outubro
Consulte o resultado na página oficial do Dia de Sorte.
O Dia de Sorte 1343 acumulou?
- Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4,4 milhões;
- 6 acertos: 104 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.197,49;
- 5 acertos: 3.345 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 44.163 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 148.088 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Próximo concurso do Dia de Sorte
O próximo concurso está previsto para terça-feira (10/11), sob o número 1344. A estimativa será divulgada pela Caixa após a apuração do concurso 1343.
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores são pagos exclusivamente em agências da instituição. O prazo para resgate é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Histórico recente do Dia de Sorte
- 1342 (08/11/2026): 06 – 07 – 15 – 17 – 21 – 22 – 28 | Mês: Janeiro — acumulou.
- 1340 (05/11/2026): 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 21 – 31 | Mês: Dezembro — acumulou.
- 1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou.
- 1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês: Janeiro — acumulou.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.