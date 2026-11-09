Resultado da Lotomania UAI Lotomania 2997: ninguém acertou os 20 números, e o prêmio principal acumulou. 1 Dezenas sorteadas: 03 – 09 – 10 – 11 – 13 – 17 – 21 – 30 – 34 – 35 – 39 – 45 – 70 – 73 – 76 – 78 – 79 – 81 – 82 – 98.

2 20 acertos: nenhuma aposta ganhadora.

3 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 127.895,47 cada.

4 18 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 2.756,37 cada.

5 Arrecadação: R$ 5.215.455,00.

A Lotomania 2997 foi sorteada nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 4 milhões.

No concurso 2996, realizado na sexta-feira (06/11), ninguém acertou as 20 dezenas. Três apostas fizeram 19 pontos e receberam R$ 77.782,85 cada. A Lotomania também contempla uma faixa especial para quem não acerta nenhum dos números sorteados.

Dezenas sorteadas da Lotomania 2997

3 – 9 – 10 – 11 – 13 – 17 – 21 – 30 – 34 – 35 – 39 – 45 – 70 – 73 – 76 – 78 – 79 – 81 – 82 – 98

Resultado da Lotomania 2997: veja as 20 dezenas e o rateio do concurso

Confira os números na página oficial da Lotomania.

A Lotomania 2997 acumulou?

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 127.895,47

18 acertos

58 apostas ganhadoras, R$ 2.756,37

17 acertos

595 apostas ganhadoras, R$ 268,68

16 acertos

3533 apostas ganhadoras, R$ 45,25

15 acertos

14866 apostas ganhadoras, R$ 10,75

0 acertos

Não houve acertador

Detalhamento

Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.

Arrecadação total

R$ 5.215.455,00

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores devem ser pagos em agências da instituição, mediante apresentação dos documentos e do recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias corridos.

É possível ganhar sem acertar nenhuma dezena?

Sim. A Lotomania tem uma faixa de premiação para zero acertos.

Quando será o próximo sorteio?

Quarta-feira (11/11), concurso 2998.

Consulte o resultado na página oficial da Lotomania.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.