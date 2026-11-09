Resultado da LotomaniaUAI
Lotomania 2997: ninguém acertou os 20 números, e o prêmio principal acumulou.
- 1Dezenas sorteadas: 03 – 09 – 10 – 11 – 13 – 17 – 21 – 30 – 34 – 35 – 39 – 45 – 70 – 73 – 76 – 78 – 79 – 81 – 82 – 98.
- 220 acertos: nenhuma aposta ganhadora.
- 319 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 127.895,47 cada.
- 418 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 2.756,37 cada.
- 5Arrecadação: R$ 5.215.455,00.
A Lotomania 2997 foi sorteada nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 4 milhões.
No concurso 2996, realizado na sexta-feira (06/11), ninguém acertou as 20 dezenas. Três apostas fizeram 19 pontos e receberam R$ 77.782,85 cada. A Lotomania também contempla uma faixa especial para quem não acerta nenhum dos números sorteados.
Dezenas sorteadas da Lotomania 2997
3 – 9 – 10 – 11 – 13 – 17 – 21 – 30 – 34 – 35 – 39 – 45 – 70 – 73 – 76 – 78 – 79 – 81 – 82 – 98
Confira os números na página oficial da Lotomania.
A Lotomania 2997 acumulou?
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 127.895,47
18 acertos
58 apostas ganhadoras, R$ 2.756,37
17 acertos
595 apostas ganhadoras, R$ 268,68
16 acertos
3533 apostas ganhadoras, R$ 45,25
15 acertos
14866 apostas ganhadoras, R$ 10,75
0 acertos
Não houve acertador
Detalhamento
Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.
Arrecadação total
R$ 5.215.455,00
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores devem ser pagos em agências da instituição, mediante apresentação dos documentos e do recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias corridos.
É possível ganhar sem acertar nenhuma dezena?
Sim. A Lotomania tem uma faixa de premiação para zero acertos.
Quando será o próximo sorteio?
Quarta-feira (11/11), concurso 2998.
Consulte o resultado na página oficial da Lotomania.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.