Resultado da Dupla Sena UAI Dupla Sena 3030: ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios. 1 1º sorteio: 07 – 08 – 18 – 24 – 31 – 37.

2 2º sorteio: 15 – 16 – 17 – 21 – 29 – 30.

3 1º sorteio: 21 apostas fizeram cinco acertos, R$ 6.491,62 cada.

4 2º sorteio: 28 apostas fizeram cinco acertos, R$ 4.381,84 cada.

5 Arrecadação: R$ 4.447.326,00.

A Dupla Sena 3030 foi sorteada nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A modalidade realiza duas extrações por concurso, e o mesmo bilhete participa dos dois sorteios.

No concurso anterior, o 3029, foram realizados dois sorteios: no primeiro, saíram 10, 19, 20, 33, 35 e 46; no segundo, 10, 12, 22, 25, 38 e 41. Os resultados e as faixas de premiação são apurados separadamente.

Dezenas sorteadas na Dupla Sena 3030

1º sorteio: 7 – 8 – 18 – 24 – 31 – 37

2º sorteio: 15 – 16 – 17 – 21 – 29 – 30

Resultado da Dupla Sena 3030: confira os dois sorteios e o rateio

Confira os números na página oficial da Dupla Sena.

A Dupla Sena 3030 acumulou?

Premiação – 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

21 apostas ganhadoras R$ 6.491,62

4 acertos

1.168 apostas ganhadoras R$ 133,38

3 acertos

23.782 apostas ganhadoras R$ 3,27

Premiação – 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

28 apostas ganhadoras R$ 4.381,84

4 acertos

1.149 apostas ganhadoras R$ 135,59

3 acertos

22.271 apostas ganhadoras R$ 3,49

Detalhamento

Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.

Arrecadação total

R$ 4.447.326,00

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores são pagos em agências da instituição. O prazo para retirada é de 90 dias corridos.

Consulte os resultados na página oficial da Dupla Sena.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.