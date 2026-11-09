Resultado da Dupla SenaUAI
Dupla Sena 3030: ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios.
- 11º sorteio: 07 – 08 – 18 – 24 – 31 – 37.
- 22º sorteio: 15 – 16 – 17 – 21 – 29 – 30.
- 31º sorteio: 21 apostas fizeram cinco acertos, R$ 6.491,62 cada.
- 42º sorteio: 28 apostas fizeram cinco acertos, R$ 4.381,84 cada.
- 5Arrecadação: R$ 4.447.326,00.
A Dupla Sena 3030 foi sorteada nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A modalidade realiza duas extrações por concurso, e o mesmo bilhete participa dos dois sorteios.
No concurso anterior, o 3029, foram realizados dois sorteios: no primeiro, saíram 10, 19, 20, 33, 35 e 46; no segundo, 10, 12, 22, 25, 38 e 41. Os resultados e as faixas de premiação são apurados separadamente.
Dezenas sorteadas na Dupla Sena 3030
1º sorteio: 7 – 8 – 18 – 24 – 31 – 37
2º sorteio: 15 – 16 – 17 – 21 – 29 – 30
Confira os números na página oficial da Dupla Sena.
A Dupla Sena 3030 acumulou?
Premiação – 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
21 apostas ganhadoras R$ 6.491,62
4 acertos
1.168 apostas ganhadoras R$ 133,38
3 acertos
23.782 apostas ganhadoras R$ 3,27
Premiação – 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
28 apostas ganhadoras R$ 4.381,84
4 acertos
1.149 apostas ganhadoras R$ 135,59
3 acertos
22.271 apostas ganhadoras R$ 3,49
Detalhamento
Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.
Arrecadação total
R$ 4.447.326,00
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores são pagos em agências da instituição. O prazo para retirada é de 90 dias corridos.
Consulte os resultados na página oficial da Dupla Sena.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.