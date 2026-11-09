Resultado do Super SeteUAI
Super Sete 920: ninguém acertou os sete números, e o prêmio principal acumulou.
- 17 acertos: nenhuma aposta ganhadora.
- 26 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 9.030,02 cada.
- 35 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 921,43 cada.
- 4Arrecadação: R$ 437.877,00.
Os números do Super Sete 920 foram sorteados nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
No concurso anterior, o Super Sete 919, realizado na sexta-feira (06/11), os números foram 3, 1, 9, 5, 4, 2 e 2, um dígito para cada coluna. Ninguém acertou as sete colunas, e duas apostas fizeram seis pontos, com R$ 8.140,81 cada.
Números sorteados do Super Sete 920
5 – 8 – 1 – 3 – 8 – 2 – 0
O Super Sete 920 acumulou?
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 9.030,02
5 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 921,43
4 acertos
399 apostas ganhadoras, R$ 64,66
3 acertos
3.291 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Detalhamento
Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.
Arrecadação total
R$ 437.877,00
Como funciona a aposta do Super Sete?
O volante tem sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. O apostador escolhe pelo menos um número em cada coluna. A premiação considera a quantidade de colunas acertadas e a posição dos dígitos.
Perguntas frequentes sobre o Super Sete 920
Quantas apostas acertaram seis colunas no concurso anterior?
Duas apostas, com R$ 8.140,81 cada.
Quando será o próximo concurso?
Quarta-feira (11/11), concurso 921.
Consulte os resultados na página oficial do Super Sete.