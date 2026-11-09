Resultado do Super Sete UAI Super Sete 920: ninguém acertou os sete números, e o prêmio principal acumulou. 1 7 acertos: nenhuma aposta ganhadora.

2 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 9.030,02 cada.

3 5 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 921,43 cada.

4 Arrecadação: R$ 437.877,00.

Os números do Super Sete 920 foram sorteados nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No concurso anterior, o Super Sete 919, realizado na sexta-feira (06/11), os números foram 3, 1, 9, 5, 4, 2 e 2, um dígito para cada coluna. Ninguém acertou as sete colunas, e duas apostas fizeram seis pontos, com R$ 8.140,81 cada.

Números sorteados do Super Sete 920

5 – 8 – 1 – 3 – 8 – 2 – 0

Resultado do Super Sete 920: veja os números das sete colunas e o rateio

O Super Sete 920 acumulou?

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 9.030,02

5 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 921,43

4 acertos

399 apostas ganhadoras, R$ 64,66

3 acertos

3.291 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.

Arrecadação total

R$ 437.877,00

Como funciona a aposta do Super Sete?

O volante tem sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. O apostador escolhe pelo menos um número em cada coluna. A premiação considera a quantidade de colunas acertadas e a posição dos dígitos.

Perguntas frequentes sobre o Super Sete 920

Quantas apostas acertaram seis colunas no concurso anterior?

Duas apostas, com R$ 8.140,81 cada.

Quando será o próximo concurso?

Quarta-feira (11/11), concurso 921.

Consulte os resultados na página oficial do Super Sete.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.