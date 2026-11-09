Resultado da LotofácilUAI
Lotofácil 3825: uma aposta de Francisco Beltrão (PR) acertou as 15 dezenas e ganhou R$ 1,62 milhão.
- 1Dezenas sorteadas: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23.
- 215 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.622.768,40.
- 314 acertos: 177 apostas ganhadoras, R$ 1.922,36 cada.
- 4Arrecadação: R$ 20.823.358,50.
As 15 dezenas da Lotofácil 3825 foram sorteadas nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
No concurso anterior, a Lotofácil 3824, duas apostas acertaram as 15 dezenas. Uma foi registrada na Lotérica Sete Portas, em Salvador (BA), e a outra pelos canais eletrônicos da Caixa, em Taubaté (SP). Os prêmios individuais foram de R$ 800.258,40 e R$ 800.258,57, respectivamente.
Dezenas sorteadas da Lotofácil 3825
1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23
Confira os números no comprovante de aposta e na página oficial da Lotofácil.
Ganhadores e rateio por faixa
|FRANCISCO BELTRAO/PR
|LOTERICA ALVORADA LTDA
|LOTERICA ALVORADA LTDA
|15 acertos
|16
|Físico
|Não
|Bolão
|15
|1
|R$1.622.768,40
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.622.768,40
14 acertos
177 apostas ganhadoras, R$ 1.922,36
13 acertos
7042 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
94959 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
543365 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.
Arrecadação total
R$ 20.823.358,50
Acompanhe a atualização diretamente em loterias.caixa.gov.br.
Próximo concurso da Lotofácil
O concurso 3826 está previsto para terça-feira (10/11). A estimativa de prêmio será divulgada após a apuração do concurso 3825.
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores devem ser resgatados exclusivamente em agências da instituição, com documento de identificação, CPF e recibo original da aposta. O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Histórico recente da Lotofácil
- 3824 (08/11/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25 — 2 ganhadores, em Salvador (BA) e Taubaté (SP).
- 3822 (05/11/2026): 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 — 3 ganhadores.
- 3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 — 2 ganhadores, em Mogi das Cruzes (SP) e Vila Velha (ES).
Perguntas frequentes sobre a Lotofácil 3825
Qual era o prêmio estimado?
R$ 2 milhões.
Quando acontece o próximo sorteio?
Terça-feira (10/11), concurso 3826.
Consulte o resultado na página oficial da Lotofácil.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.