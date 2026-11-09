Resultado da Lotofácil UAI Lotofácil 3825: uma aposta de Francisco Beltrão (PR) acertou as 15 dezenas e ganhou R$ 1,62 milhão. 1 Dezenas sorteadas: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23.

2 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.622.768,40.

3 14 acertos: 177 apostas ganhadoras, R$ 1.922,36 cada.

4 Arrecadação: R$ 20.823.358,50.

As 15 dezenas da Lotofácil 3825 foram sorteadas nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No concurso anterior, a Lotofácil 3824, duas apostas acertaram as 15 dezenas. Uma foi registrada na Lotérica Sete Portas, em Salvador (BA), e a outra pelos canais eletrônicos da Caixa, em Taubaté (SP). Os prêmios individuais foram de R$ 800.258,40 e R$ 800.258,57, respectivamente.

Dezenas sorteadas da Lotofácil 3825

1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23

Resultado da Lotofácil 3825: veja as 15 dezenas e o rateio desta segunda-feira (09/11)

Confira os números no comprovante de aposta e na página oficial da Lotofácil.

Ganhadores e rateio por faixa

FRANCISCO BELTRAO/PR LOTERICA ALVORADA LTDA LOTERICA ALVORADA LTDA 15 acertos 16 Físico Não Bolão 15 1 R$1.622.768,40

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.622.768,40

14 acertos

177 apostas ganhadoras, R$ 1.922,36

13 acertos

7042 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

94959 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

543365 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.

Arrecadação total

R$ 20.823.358,50

Acompanhe a atualização diretamente em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso da Lotofácil

O concurso 3826 está previsto para terça-feira (10/11). A estimativa de prêmio será divulgada após a apuração do concurso 3825.

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores devem ser resgatados exclusivamente em agências da instituição, com documento de identificação, CPF e recibo original da aposta. O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Histórico recente da Lotofácil

3824 (08/11/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25 — 2 ganhadores, em Salvador (BA) e Taubaté (SP).

01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25 — 2 ganhadores, em Salvador (BA) e Taubaté (SP). 3822 (05/11/2026): 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 — 3 ganhadores.

01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 — 3 ganhadores. 3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 — 2 ganhadores, em Mogi das Cruzes (SP) e Vila Velha (ES).

Perguntas frequentes sobre a Lotofácil 3825

Qual era o prêmio estimado?

R$ 2 milhões.

Quando acontece o próximo sorteio?

Terça-feira (10/11), concurso 3826.

Consulte o resultado na página oficial da Lotofácil.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.