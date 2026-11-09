Resultado da Quina UAI Quina 7163, de segunda-feira (09/11): ninguém acertou as cinco dezenas, e o prêmio principal acumulou. 1 Dezenas sorteadas: 30 – 47 – 50 – 55 – 61.

2 5 acertos: nenhuma aposta ganhadora.

3 4 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 26.788,10 cada.

4 Arrecadação: R$ 7.573.926,00.

As dezenas da Quina 7163 foram sorteadas nesta segunda-feira (09/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para o concurso era de R$ 3 milhões.

No concurso anterior, a Quina 7162, realizado no domingo (08/11), ninguém acertou as cinco dezenas. O resultado foi 09, 29, 46, 57 e 66, e o prêmio principal acumulou.

Dezenas sorteadas da Quina 7163

30 – 47 – 50 – 55 – 61

Resultado da Quina 7163: dezenas e rateio do concurso desta segunda-feira (09/11)

Confira os números no comprovante da aposta e na página oficial da Quina.

A Quina 7163 acumulou?

A Quina 7163 acumulou?

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

13 apostas ganhadoras, R$ 26.788,10

3 acertos

1.861 apostas ganhadoras, R$ 178,21

2 acertos

54.837 apostas ganhadoras, R$ 6,04

Detalhamento

Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.

Arrecadação total

R$ 7.573.926,00

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Valores superiores são pagos exclusivamente em agências, mediante apresentação de documento de identificação, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgate é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Histórico recente da Quina

7162 (08/11/2026): 09 – 29 – 46 – 57 – 66 — acumulou.

09 – 29 – 46 – 57 – 66 — acumulou. 7160 (05/11/2026): 05 – 18 – 29 – 33 – 63.

05 – 18 – 29 – 33 – 63. 7159 (04/11/2026): 20 – 43 – 51 – 62 – 69 — 1 ganhador em Arapongas (PR), com R$ 11.825.641,07.

20 – 43 – 51 – 62 – 69 — 1 ganhador em Arapongas (PR), com R$ 11.825.641,07. 7158 (03/11/2026): 23 – 25 – 44 – 51 – 68.

Perguntas frequentes sobre a Quina 7163

Quando será o próximo sorteio?

Terça-feira (10/11), concurso 7164.

Resultado e rateio: Caixa Econômica Federal.

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