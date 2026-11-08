Destaques UAI Dia de Sorte 1342 de domingo, 08/11: R$ 3,2 milhões em disputa — dezenas, Mês da Sorte e rateio [A CONFIRMAR] após as 11h. 1 Dezenas e Mês da Sorte: 22 – 07 – 17 – 28 – 15 – 06 – 21 Mês da Sorte: JANEIRO

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

O Dia de Sorte 1342 foi sorteado neste domingo (08/11), às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 3,2 milhões — acumulado há mais de quinze concursos consecutivos. O concurso 1341 de sexta (06/11) sorteou as dezenas 05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29 com Mês da Sorte Maio sem ganhador da faixa principal. O último ganhador foi Nova Bandeirantes (MT) no concurso 1329 de quinta (22/10), há mais de três semanas.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1342

22 – 07 – 17 – 28 – 15 – 06 – 21

Mês da Sorte: JANEIRO

Resultado do Dia de Sorte 1342: veja as dezenas e o Mês da Sorte do concurso deste domingo

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR]

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

[A CONFIRMAR].

Rateio — Dia de Sorte 1342

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 2,50 cada

Histórico recente do Dia de Sorte

1341 (06/11/2026): 05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29 | Mês: Maio — acumulou

1340 (05/11/2026): 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 21 – 31 | Mês: Dezembro — acumulou

1338 (03/11/2026): 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23 | Mês: Novembro [CHECAR RESULTADO]

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1343 e ele acontece na quinta-feira, dia 12/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Perguntas frequentes sobre Dia 1342

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha as 7 dezenas e o Mês da Sorte após apuração oficial.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR]

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 12/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.