Destaques UAI Mega-Sena 3083 de domingo, 08/11: R$ 60 milhões em disputa — dezenas e rateio [A CONFIRMAR] após o sorteio das 11h. 1 Dezenas sorteadas: 22 – 37 – 46 – 29 – 54 – 25

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — sena, quina e quadra após rateio oficial

3 Próximo concurso: Mega-Sena 3084 — terça-feira (10/11), às 21h, retorno ao calendário regular

A Mega-Sena 3083 foi sorteada neste domingo (08/11), às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 60 milhões — acumulado após o concurso 3082 de sexta (06/11) sortear as dezenas 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44 sem acertador da sena, com 81 apostas na quina (R$ 20.116,27 cada) e 4.527 na quadra (R$ 514,19 cada). É o primeiro sorteio de domingo após a semana atípica do feriado de Finados (02/11).

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3083

22 – 37 – 46 – 29 – 54 – 25

Resultado da Mega-Sena 3083: confira dezenas e rateio do concurso este domingo

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR]

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

[A CONFIRMAR].

Rateio — Mega-Sena 3083

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Mega-Sena

3082 (06/11/2026): 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44 — acumulou; 81 quinas (R$ 20.116,27); 4.527 quadras (R$ 514,19)

3081 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — resultado completo pendente de conferência

3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou

3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Perguntas frequentes sobre Mega-Sena 3083

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 10/11, às 21h — retorno ao calendário regular.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.