Destaques UAI Timemania 2465 de domingo, 08/11: R$ 25,8 milhões em disputa — dezenas, Time do Coração e rateio [A CONFIRMAR] após as 11h. 1 Dezenas e Time do Coração: 69 – 16 – 79 – 64 – 23 – 04 – 19 Time do Coração: SÃO JOSÉ/RS

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

A Timemania 2465 foi sorteada neste domingo (08/11), às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 25,8 milhões — acumulado após o concurso 2464 de quinta (05/11) sortear as dezenas 05 – 06 – 18 – 38 – 57 – 77 – 80 com Time do Coração Confiança/SE sem acertador da faixa principal. A Timemania acumula há vários concursos consecutivos — quem acertar apenas o Time do Coração leva R$ 8,50 fixos independente dos outros acertos.

Dezenas sorteadas — Timemania 2465

69 – 16 – 79 – 64 – 23 – 04 – 19

Time do Coração: SÃO JOSÉ/RS

Resultado da Timemania 2465: confira as dezenas e o Time do Coração do concurso deste domingo

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR]

Teve ganhador na Timemania hoje?

[A CONFIRMAR].

Rateio — Timemania 2465

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Time do Coração: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 8,50 cada

Histórico recente da Timemania

2464 (05/11/2026): 05 – 06 – 18 – 38 – 57 – 77 – 80 | Time: Confiança/SE — acumulou

2463 (03/11/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] [A CONFIRMAR]

2462 (01/11/2026): 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | Time: Sport/PE — acumulou

2461 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] [A CONFIRMAR]

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Perguntas frequentes sobre Timemania 2465

O que é o Time do Coração?

Você escolhe um dos 80 clubes — acertou o time sorteado, leva R$ 8,50 fixos independente dos outros acertos.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 11/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.