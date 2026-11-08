Destaques UAI Lotofácil 3824 de domingo, 08/11: R$ 2 milhões em disputa — dezenas e rateio [A CONFIRMAR] após o sorteio das 11h. 1 Dezenas sorteadas: 03 – 24 – 22 – 01 – 12 – 19 – 11 – 15 – 07 – 13 – 14 – 02 – 25 – 18 – 17

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

A Lotofácil 3824 foi sorteada neste domingo (08/11), às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões — zerado após o concurso 3823 de sexta (06/11) entregar R$ 976,32 mil para dois ganhadores: as dezenas 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 foram sorteadas com 140 apostas na faixa de 14 acertos (R$ 2.924,45 cada). Esta semana a Lotofácil entregou prêmio em todos os concursos, incluindo o 3822 (3 ganhadores) e o 3820 (2 ganhadores de R$ 4,7 mi cada).

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3824

03 – 24 – 22 – 01 – 12 – 19 – 11 – 15 – 07 – 13 – 14 – 02 – 25 – 18 – 17

Resultado da Lotofácil 3824: confira as 15 dezenas e o rateio do concurso deste domingo

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR]

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

[A CONFIRMAR].

Rateio — Lotofácil 3824

15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada

Histórico recente da Lotofácil

3823 (06/11/2026): 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores — R$ 976,32 mil cada; 140 apostas com 14 acertos (R$ 2.924,45)

3822 (05/11/2026): 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 ✅ 3 ganhadores (São Gabriel/RS e 2× São Paulo/SP — R$ 1.433.853,15 cada)

3821 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — resultado completo pendente de conferência

3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Mogi das Cruzes/SP e Vila Velha/ES — R$ 4.787.660,62 cada)

3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3825 e ele acontece na segunda-feira, dia 09/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Perguntas frequentes sobre Lotofácil 3824

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR]

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR]

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 09/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.