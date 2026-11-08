Destaques UAI Quina 7162 de domingo, 08/11: R$ 2,1 milhões em disputa — dezenas e rateio [A CONFIRMAR] após o sorteio das 11h. 1 Dezenas sorteadas: 46 – 29 – 09 – 66 – 57

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — quina, quadra, terno e duque após rateio oficial

A Quina 7162 foi sorteada neste domingo (08/11), às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2,1 milhões — acumulado após o concurso 7161 de sexta (06/11) sortear as dezenas 48 – 53 – 68 – 71 – 79 sem acertador da quina.

Dezenas sorteadas — Quina 7162

46 – 29 – 09 – 66 – 57

Resultado da Quina 7162: veja as dezenas sorteadas e a divisão dos prêmios

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR]

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR].

Rateio — Quina 7162

Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Quina

7161 (06/11/2026): 48 – 53 – 68 – 71 – 79 — acumulou

7160 (05/11/2026): 05 – 18 – 29 – 33 – 63 [CHECAR RESULTADO]

7159 (04/11/2026): 20 – 43 – 51 – 62 – 69 ✅ 1 ganhador (Arapongas/PR — R$ 11.825.641,07)

7158 (03/11/2026): 23 – 25 – 44 – 51 – 68 [CHECAR RESULTADO]

7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Perguntas frequentes sobre Quina 7162

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 09/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.