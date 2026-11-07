Destaques · Dia de Sorte 1342 UAI O Dia de Sorte 1342 tem prêmio estimado em R$ 3,2 milhões. O concurso anterior acumulou e teve Maio como Mês da Sorte. 1 Prêmio estimado: R$ 3,2 milhões no concurso 1342.

2 Últimas dezenas: 05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29.

3 Mês da Sorte: Maio, no concurso 1341.

4 Faixa principal: não teve ganhador no concurso anterior.

5 Sorteio previsto: domingo (08/11), a partir das 11h.

O Dia de Sorte 1342 tem prêmio estimado em R$ 3,2 milhões e está previsto para domingo (8 de novembro), a partir das 11h. A premiação aumentou depois que ninguém acertou os sete números do concurso 1341, realizado na sexta-feira (6).

Na extração anterior, saíram as dezenas 05, 14, 17, 20, 22, 25 e 29. O Mês da Sorte foi Maio. O valor acumulado informado para o próximo concurso é de R$ 2.760.834,95, enquanto a estimativa de prêmio divulgada para a faixa principal é de R$ 3,2 milhões.

Resultado anterior do Dia de Sorte

O concurso 1341, de 06/11/2026, teve o seguinte resultado:

05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29

Mês da Sorte: Maio

Não houve ganhador na faixa de sete acertos. Nas demais faixas, 110 apostas acertaram seis números, 3.335 fizeram cinco acertos e 34.778 marcaram quatro dezenas. O Mês da Sorte premiou 89.807 apostas.

Quando será o sorteio do Dia de Sorte 1342?

O concurso 1342 está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa transmite as extrações em seus canais oficiais.

Como funciona a aposta do Dia de Sorte?

O apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um dos 12 meses do ano. A aposta simples, com sete dezenas, custa R$ 2,50.

A modalidade premia quem acerta quatro, cinco, seis ou sete números. Também há uma faixa específica para quem acerta o Mês da Sorte, com prêmio fixo informado de R$ 2,50.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio principal, estimado em R$ 3,2 milhões neste concurso.

prêmio principal, estimado em R$ 3,2 milhões neste concurso. 6 acertos: valor rateado entre as apostas ganhadoras.

valor rateado entre as apostas ganhadoras. 5 acertos: R$ 25,00.

R$ 25,00. 4 acertos: R$ 5,00.

R$ 5,00. Mês da Sorte: R$ 2,50.

Próximo concurso do Dia de Sorte

Depois do concurso 1342, a próxima extração prevista é a de número 1343, na segunda-feira (09/11), a partir das 21h, conforme a programação regular indicada pela Caixa para a modalidade.

Perguntas frequentes sobre o Dia de Sorte 1342

Qual é o prêmio estimado?

R$ 3,2 milhões.

Quais foram as dezenas do último concurso?

05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29.

Qual foi o Mês da Sorte?

Maio.

Quando será o sorteio?

Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.

Quanto paga o Mês da Sorte?

O valor informado para essa faixa é de R$ 2,50.

Consulte as informações atualizadas no portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.