Destaques · Lotofácil 3824UAI
A Lotofácil 3824 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões. O valor volta à estimativa após duas apostas dividirem a faixa principal do concurso anterior.
- 1Prêmio estimado: R$ 2 milhões para o concurso 3824.
- 2Último concurso: 2 apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3823.
- 3Prêmio anterior: R$ 976.316,42 para cada ganhador.
- 4Dezenas anteriores: 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.
- 5Sorteio previsto: domingo (08/11), a partir das 11h.
A Lotofácil 3824 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões e está prevista para domingo (8 de novembro), a partir das 11h. A faixa principal voltou à estimativa após duas apostas acertarem os 15 números no concurso 3823, realizado na sexta-feira (6).
Cada ganhador do concurso anterior recebeu R$ 976.316,42. Os bilhetes premiados foram registrados em Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP).
O que aconteceu no último concurso da Lotofácil?
A Lotofácil 3823 sorteou as dezenas:
03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
Duas apostas acertaram os 15 números e receberam R$ 976.316,42 cada. A segunda faixa teve 140 ganhadores, com prêmio individual de R$ 2.924,45.
Como está a premiação da Lotofácil 3824?
A estimativa para a faixa de 15 acertos do concurso 3824 é de R$ 2 milhões. As demais faixas pagam valores conforme a arrecadação e a quantidade de apostas vencedoras.
- 15 acertos: prêmio estimado em R$ 2 milhões.
- 14 acertos: valor rateado.
- 13 acertos: R$ 35,00.
- 12 acertos: R$ 14,00.
- 11 acertos: R$ 7,00.
Quando será o sorteio da Lotofácil 3824?
O concurso está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa.
Como apostar na Lotofácil?
O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Também é possível usar opções como Surpresinha e Teimosinha, conforme as regras da modalidade.
O horário limite para registrar as apostas deve ser confirmado nos canais oficiais da Caixa para o concurso específico.
Próximo concurso da Lotofácil
Após a extração 3824, o próximo concurso previsto é o 3825, na segunda-feira (09/11), às 21h, de acordo com a programação regular da modalidade.
Perguntas frequentes sobre a Lotofácil 3824
Qual é o prêmio estimado da Lotofácil 3824?
R$ 2 milhões.
Por que o prêmio voltou a esse valor?
Porque duas apostas acertaram as 15 dezenas no concurso 3823 e dividiram a faixa principal.
Quanto cada ganhador recebeu no concurso anterior?
R$ 976.316,42.
Quando será o sorteio?
Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.
Confira regras e resultados no portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.mações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
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