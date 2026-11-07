Destaques · Lotofácil 3824 UAI A Lotofácil 3824 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões. O valor volta à estimativa após duas apostas dividirem a faixa principal do concurso anterior. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões para o concurso 3824.

2 Último concurso: 2 apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3823.

3 Prêmio anterior: R$ 976.316,42 para cada ganhador.

4 Dezenas anteriores: 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

5 Sorteio previsto: domingo (08/11), a partir das 11h.

A Lotofácil 3824 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões e está prevista para domingo (8 de novembro), a partir das 11h. A faixa principal voltou à estimativa após duas apostas acertarem os 15 números no concurso 3823, realizado na sexta-feira (6).

Cada ganhador do concurso anterior recebeu R$ 976.316,42. Os bilhetes premiados foram registrados em Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP).

O que aconteceu no último concurso da Lotofácil?

A Lotofácil 3823 sorteou as dezenas:

03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Duas apostas acertaram os 15 números e receberam R$ 976.316,42 cada. A segunda faixa teve 140 ganhadores, com prêmio individual de R$ 2.924,45.

Como está a premiação da Lotofácil 3824?

A estimativa para a faixa de 15 acertos do concurso 3824 é de R$ 2 milhões. As demais faixas pagam valores conforme a arrecadação e a quantidade de apostas vencedoras.

15 acertos: prêmio estimado em R$ 2 milhões.

prêmio estimado em R$ 2 milhões. 14 acertos: valor rateado.

valor rateado. 13 acertos: R$ 35,00.

R$ 35,00. 12 acertos: R$ 14,00.

R$ 14,00. 11 acertos: R$ 7,00.

Quando será o sorteio da Lotofácil 3824?

O concurso está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa.

Como apostar na Lotofácil?

O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Também é possível usar opções como Surpresinha e Teimosinha, conforme as regras da modalidade.

O horário limite para registrar as apostas deve ser confirmado nos canais oficiais da Caixa para o concurso específico.

Próximo concurso da Lotofácil

Após a extração 3824, o próximo concurso previsto é o 3825, na segunda-feira (09/11), às 21h, de acordo com a programação regular da modalidade.

Perguntas frequentes sobre a Lotofácil 3824

Qual é o prêmio estimado da Lotofácil 3824?

R$ 2 milhões.

Por que o prêmio voltou a esse valor?

Porque duas apostas acertaram as 15 dezenas no concurso 3823 e dividiram a faixa principal.

Quanto cada ganhador recebeu no concurso anterior?

R$ 976.316,42.

Quando será o sorteio?

Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.

Confira regras e resultados no portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.mações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

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