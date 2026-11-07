Destaques · Timemania 2465 UAI A Timemania 2465 tem prêmio estimado em R$ 25,8 milhões. O valor aumentou depois que ninguém acertou os sete números no concurso 2464. 1 Prêmio estimado: R$ 25,8 milhões para quem acertar os sete números.

2 Último resultado: 05 – 06 – 18 – 38 – 57 – 77 – 80; Time do Coração Confiança/SE.

3 Faixa principal: ninguém acertou os sete números no concurso 2464.

4 Próximo sorteio: domingo (08/11), a partir das 11h, conforme o calendário geral da Caixa.

A Timemania 2465 tem prêmio estimado em R$ 25,8 milhões e está prevista para domingo (8 de novembro), a partir das 11h. A quantia ficou acumulada depois que nenhuma aposta acertou os sete números do concurso 2464, realizado na quinta-feira (5).

Na extração anterior, saíram as dezenas 05, 06, 18, 38, 57, 77 e 80. O Time do Coração sorteado foi Confiança/SE. A extração de domingo está prevista para ocorrer no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado anterior da Timemania

O concurso 2464, de 05/11/2026, teve o seguinte resultado:

05 – 06 – 18 – 38 – 57 – 77 – 80

Time do Coração: Confiança/SE

Ninguém acertou os sete números, e o prêmio principal acumulou. Nas demais faixas, houve 6 apostas com seis acertos, 181 com cinco, 3.667 com quatro e 35.169 com três acertos. O Time do Coração premiou 11.589 apostas.

Quando será o sorteio da Timemania 2465?

O concurso 2465 está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa também transmite os sorteios em seu canal oficial no YouTube.

Como apostar na Timemania?

O volante permite escolher de 10 a 20 números entre os 80 disponíveis e selecionar um Time do Coração entre os clubes participantes. A aposta simples custa R$ 3,00.

Quem acerta o Time do Coração recebe o prêmio fixo previsto para essa faixa, informado em R$ 8,50. O valor não depende dos acertos nas sete dezenas.

Faixas de premiação da Timemania

7 acertos: prêmio principal, estimado em R$ 25,8 milhões neste concurso.

prêmio principal, estimado em R$ 25,8 milhões neste concurso. 6, 5, 4 e 3 acertos: valores rateados entre as apostas ganhadoras.

valores rateados entre as apostas ganhadoras. Time do Coração: prêmio fixo informado de R$ 8,50 por aposta premiada.

Próximo concurso da Timemania

Depois do concurso 2465, a próxima extração prevista é a de número 2466, na terça-feira (10/11), seguindo a programação regular da modalidade. A página de regras da Caixa informa sorteios de Timemania às terças, quintas e domingos.

Perguntas frequentes sobre a Timemania 2465

Qual é o prêmio da Timemania 2465?

A estimativa informada para o concurso é de R$ 25,8 milhões.

Quais foram as dezenas do último concurso?

05 – 06 – 18 – 38 – 57 – 77 – 80, com Confiança/SE como Time do Coração.

Quando será o sorteio?

Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.

Quanto recebe quem acerta o Time do Coração?

A faixa paga R$ 8,50 por aposta premiada, conforme o valor informado para a modalidade.

Consulte regras, resultados e horários nos canais oficiais: Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.