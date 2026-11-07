Destaques · Mega-Sena 3083 UAI A Mega-Sena 3083 tem prêmio estimado em R$ 60 milhões. O concurso 3082 acumulou após ninguém acertar as seis dezenas. 1 Prêmio estimado: R$ 60 milhões na faixa principal.

2 Último resultado: 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44, no concurso 3082.

3 Quina: 81 apostas ganhadoras, com R$ 20.116,27 cada.

4 Quadra: 4.527 apostas ganhadoras, com R$ 514,19 cada.

5 Sorteio previsto: domingo (08/11), a partir das 11h.

A Mega-Sena 3083 tem prêmio estimado em R$ 60 milhões. O sorteio está previsto para domingo (8 de novembro), a partir das 11h, conforme a programação geral das Loterias Caixa para a modalidade.

O valor aumentou depois que o concurso 3082, realizado na sexta-feira (6), terminou sem ganhador na faixa principal. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram 04, 16, 23, 24, 38 e 44.

Resultado do concurso 3082 da Mega-Sena

04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. A faixa de cinco acertos teve 81 ganhadores, e outras 4.527 apostas foram premiadas com quatro acertos.

Premiação da Mega-Sena 3082

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 6 acertos 0 Acumulou 5 acertos 81 R$ 20.116,27 4 acertos 4.527 R$ 514,19

Quando será o sorteio da Mega-Sena 3083?

O concurso 3083 está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão é feita pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Como fazer uma aposta na Mega-Sena?

O jogador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.

É possível registrar o jogo em uma casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais oficiais. O horário limite de venda deve ser conferido diretamente com a Caixa para o concurso correspondente.

Próximo sorteio após a Mega-Sena 3083

Após a extração de domingo, o próximo concurso previsto é o 3084, na terça-feira (10/11), às 21h, conforme a programação regular da Mega-Sena.

Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena 3083

Qual é o prêmio estimado?

R$ 60 milhões.

Quais foram as dezenas do concurso anterior?

04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44.

Quantas apostas acertaram a quina no concurso 3082?

81 apostas receberam R$ 20.116,27 cada.

Quando será o próximo sorteio?

Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.

Confira resultados e regras no portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.