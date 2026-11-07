Destaques · Mega-Sena 3083UAI
A Mega-Sena 3083 tem prêmio estimado em R$ 60 milhões. O concurso 3082 acumulou após ninguém acertar as seis dezenas.
- 1Prêmio estimado: R$ 60 milhões na faixa principal.
- 2Último resultado: 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44, no concurso 3082.
- 3Quina: 81 apostas ganhadoras, com R$ 20.116,27 cada.
- 4Quadra: 4.527 apostas ganhadoras, com R$ 514,19 cada.
- 5Sorteio previsto: domingo (08/11), a partir das 11h.
A Mega-Sena 3083 tem prêmio estimado em R$ 60 milhões. O sorteio está previsto para domingo (8 de novembro), a partir das 11h, conforme a programação geral das Loterias Caixa para a modalidade.
O valor aumentou depois que o concurso 3082, realizado na sexta-feira (6), terminou sem ganhador na faixa principal. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram 04, 16, 23, 24, 38 e 44.
Resultado do concurso 3082 da Mega-Sena
04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. A faixa de cinco acertos teve 81 ganhadores, e outras 4.527 apostas foram premiadas com quatro acertos.
Premiação da Mega-Sena 3082
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|6 acertos
|0
|Acumulou
|5 acertos
|81
|R$ 20.116,27
|4 acertos
|4.527
|R$ 514,19
Quando será o sorteio da Mega-Sena 3083?
O concurso 3083 está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão é feita pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
Como fazer uma aposta na Mega-Sena?
O jogador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.
É possível registrar o jogo em uma casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais oficiais. O horário limite de venda deve ser conferido diretamente com a Caixa para o concurso correspondente.
Próximo sorteio após a Mega-Sena 3083
Após a extração de domingo, o próximo concurso previsto é o 3084, na terça-feira (10/11), às 21h, conforme a programação regular da Mega-Sena.
Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena 3083
Qual é o prêmio estimado?
R$ 60 milhões.
Quais foram as dezenas do concurso anterior?
04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44.
Quantas apostas acertaram a quina no concurso 3082?
81 apostas receberam R$ 20.116,27 cada.
Quando será o próximo sorteio?
Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.
Confira resultados e regras no portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.