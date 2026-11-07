Destaques · Quina 7162 UAI A Quina 7162 tem prêmio estimado em R$ 2,1 milhões. O concurso 7161 acumulou depois que nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 1 Prêmio estimado: R$ 2,1 milhões no concurso 7162.

2 Último resultado: 48 – 53 – 68 – 71 – 79, no concurso 7161.

3 Quina: nenhuma aposta acertou as cinco dezenas.

4 Quadra: 19 apostas ganhadoras, com R$ 15.954,49 cada.

5 Sorteio previsto: domingo (08/11), a partir das 11h.

A Quina 7162 tem prêmio estimado em R$ 2,1 milhões e está prevista para domingo (8 de novembro), a partir das 11h. O valor ficou acumulado depois que nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7161, sorteado na sexta-feira (6).

Na extração anterior, saíram os números 48, 53, 68, 71 e 79. A quadra teve 19 apostas ganhadoras, enquanto outras 1.670 fizeram três acertos e 45.744 marcaram dois números.

Resultado anterior da Quina

As dezenas sorteadas no concurso 7161 foram:

48 – 53 – 68 – 71 – 79

Ninguém acertou os cinco números, e o prêmio principal acumulou para o concurso 7162.

Rateio da Quina 7161

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos 0 Acumulou 4 acertos 19 R$ 15.954,49 3 acertos 1.670 R$ 172,87 2 acertos 45.744 R$ 6,31

Quando será o sorteio da Quina 7162?

O concurso 7162 está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão é feita pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Como apostar na Quina?

O apostador pode marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais. O horário limite de venda deve ser consultado diretamente com a Caixa para a extração correspondente.

Próximo concurso da Quina

Depois do concurso 7162, a próxima extração prevista é a de número 7163, na segunda-feira (09/11), a partir das 21h, de acordo com o calendário regular da modalidade.

Perguntas frequentes sobre a Quina 7162

Qual é o prêmio estimado?

R$ 2,1 milhões.

Quais foram as dezenas do concurso anterior?

48 – 53 – 68 – 71 – 79.

Quantas apostas acertaram a quadra no concurso 7161?

19 apostas receberam R$ 15.954,49 cada.

Quando será o sorteio da Quina 7162?

Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.

Consulte os resultados e as regras no portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.