Destaques · Quina 7162UAI
A Quina 7162 tem prêmio estimado em R$ 2,1 milhões. O concurso 7161 acumulou depois que nenhuma aposta acertou as cinco dezenas.
- 1Prêmio estimado: R$ 2,1 milhões no concurso 7162.
- 2Último resultado: 48 – 53 – 68 – 71 – 79, no concurso 7161.
- 3Quina: nenhuma aposta acertou as cinco dezenas.
- 4Quadra: 19 apostas ganhadoras, com R$ 15.954,49 cada.
- 5Sorteio previsto: domingo (08/11), a partir das 11h.
A Quina 7162 tem prêmio estimado em R$ 2,1 milhões e está prevista para domingo (8 de novembro), a partir das 11h. O valor ficou acumulado depois que nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7161, sorteado na sexta-feira (6).
Na extração anterior, saíram os números 48, 53, 68, 71 e 79. A quadra teve 19 apostas ganhadoras, enquanto outras 1.670 fizeram três acertos e 45.744 marcaram dois números.
Resultado anterior da Quina
As dezenas sorteadas no concurso 7161 foram:
48 – 53 – 68 – 71 – 79
Ninguém acertou os cinco números, e o prêmio principal acumulou para o concurso 7162.
Rateio da Quina 7161
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|5 acertos
|0
|Acumulou
|4 acertos
|19
|R$ 15.954,49
|3 acertos
|1.670
|R$ 172,87
|2 acertos
|45.744
|R$ 6,31
Quando será o sorteio da Quina 7162?
O concurso 7162 está previsto para domingo (08/11), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão é feita pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
Como apostar na Quina?
O apostador pode marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.
Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais. O horário limite de venda deve ser consultado diretamente com a Caixa para a extração correspondente.
Próximo concurso da Quina
Depois do concurso 7162, a próxima extração prevista é a de número 7163, na segunda-feira (09/11), a partir das 21h, de acordo com o calendário regular da modalidade.
Perguntas frequentes sobre a Quina 7162
Qual é o prêmio estimado?
R$ 2,1 milhões.
Quais foram as dezenas do concurso anterior?
48 – 53 – 68 – 71 – 79.
Quantas apostas acertaram a quadra no concurso 7161?
19 apostas receberam R$ 15.954,49 cada.
Quando será o sorteio da Quina 7162?
Domingo, 8 de novembro, a partir das 11h.
Consulte os resultados e as regras no portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.